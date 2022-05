Perchè Rocco Tanica non c’è a The Band?/ L’ombra del Covid, salta la partecipazione?

The Band, Rocco Tanica positivo al covid: salta la partecipazione

Rocco Tanica è risultato positivo al coronavirus. Brutta notizia in vista della finale del programma The Band condotto da Carlo Conti. Il tutor del gruppo Achtung Babies non ha preso parte di persona alla registrazione dell’ultima puntata. E’ però ipotizzabile che Rocco Tanica possa essere in collegamento da casa come è già accaduto per Marco Masini. Rocco Tanica al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito al suo stato di salute. Rocco non ha potuto presenziare in studio sembra che la produzione si sia attrezzata perché Rocco Tanica potesse comunque partecipare in collegamento video da casa. Non è la prima volta che succede ad ogni modo, visto che spesso in alcuni programmi è capitato lo stesso inconveniente. L’artista è risultato positivo dopo essersi sottoposto ad un tampone di routine.

Il profilo Instagram di Rocco Tanica nel frattempo tace e non si sono ulteriori indicazioni in merito. In base alle anticipazioni dell’ultima puntata di The Band i concorrenti si sono esibiti insieme ai rispettivi tutor, tutti presenti in studio, tranne Rocco Tanica, collegato da remoto in quanto risultato positivo al covid. A trionfare è stata Isoladellerose, la band di cui Enrico Nigiotti è tutor e che è formata da Federico Proietti (voce, chitarra), Andrea Zanobi (basso) e Iacopo Volpini (batteria).

The Band, cosa succederà nella finale? I tutor si esibiranno…

Nella finale di The Band, Isoladellerose ha battuto la concorrenza di altre sette band, ossia i Cherry Bombs (con tutor Giusy Ferreri), N’ice Cream (Irene Grandi), Anxya Lyitics (Dolcenera), JF Band (Federico Zampaglione), Mons (Marco Masini), Living Dolls (Francesco Sarcina), Achtung Babies (Rocco Tanica). I primi tre classificati, ossia Isoladellerose, Anxya Lyitics e Cherry Bombs, hanno avuto la possibilità di proporre sul palco di The Band i loro inediti. Infine, prima dell’annuncio dei vincitori assoluti, è stata eletta la band ideale, scelta mettendo insieme cinque musicisti delle varie band in gara.

Novità di quest’ultimo appuntamento: i tutor “si metteranno in gioco” e duetteranno con le proprie band. Alcune, oltre a interpretare i grandi successi della musica nazionale e internazionale assegnati dai tutor, presenteranno anche un loro brano originale, in alcuni casi scritto appositamente per il programma. In più, oltre alla proclamazione della band dell’anno, tra tutti i componenti dei gruppi che hanno partecipato al programma saranno individuati i migliori musicisti e vocalist, che saranno riuniti in una “band Ideale” di talenti, con un loro originale omaggio a Gianna Nannini.











