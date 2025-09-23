Rosario Guglielmi ha dovuto abbandonare il trono di Uomini e Donne dopo una rivelazione dell'ex fidanzata Lucia Ilardo.

Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne del 23 settembre 2025 durante la quale, in studio arriverà Filippo Bisciglia per affrontare le ultime situazioni in sospeso dei protagonisti di Temptation Island 2025. Occhi puntati su Rosario Guglielmi che, tornato single dopo la fine della relazione con Lucia Ilardo, si accomoderà sul trono. La sua avventura da tronista, però, è destinata a terminare prima del previsto. In studio, Rosario non è solo ma con lui arriva anche Lucia la quale è decisa a raccontare cos’è successo dopo la registrazione dell’ultimo speciale.

Chi sono Valerio Ciaffaroni e Ary: dall'addio Temptation al ritorno di fiamma a Uomini e Donne/ Sarah...

L’ex fidanzata di Rosario, così, svela che, dopo aver raggiunto Rosario a casa sua per recuperare le sue cose, tra loro è scoppiata la passione. Una confessione che comporta una conseguenza importante perché Maria De Filippi, dopo aver ascoltato tutti i dettagli, decide di mettere immediatamente fine al trono convinta che Rosario non abbia né il cuore né la testa liberi per affrontare un simile percorso.

Uomini e Donne, Gianluca Tornese presto papà: svelato il sesso/ Il nome scelto con la compagna Marika

Rosario Guglielmi abbandona il trono di Uomini e Donne: il retroscena su Lucia Ilardo

Secondo Lorenzo Pugnaloni, a Lucia Ilardo era stato chiesto di scendere a corteggiare Rosario Guglielmi a Uomini e Donne ma a mettere lo stop a tale possibilità sarebbe stato lo stesso Rosario, deciso a voltare pagina e ad aprire un nuovo capitolo della sua vita sentimentale che, però, non si aprirà a Uomini e Donne per il racconto fatto da Lucia.

Dopo aver sognato di iniziare una convivenza con Rosario e aver messo un punto al loro rapporto, Lucia, al centro dello studio di Uomini e Donne, ha raccontato ogni dettaglio del loro ultimo incontro mettendo così un punto al trono di Rosario che ha dovuto accettare la scelta di Maria De Filippi e abbandonare il trono ancora prima di cominciare l’avventura.

Chi è Lucia Ilardo, ex fidanzata di Rosario Guglielmi/ Resa dei conti a Uomini e Donne: la sua verità