Emergono nuovi dettagli sull'abbandono del trono di Uomini e Donne da parte di Rosario: tutto è stato dovuto ad una rivelazione di Lucia.

Il trono di Rosario a Uomini e Donne è finito prima ancora di cominciare. La registrazione del 16 settembre 2025 che avrebbe dovuto dare il via al suo percorso nel programma di Maria De Filippi ha segnato ufficialmente la fine del suo percorso. Tutto è cominciato con l’ingresso in studio di Filippo Bisciglia che ha poi lasciato spazio a Rosario Gugliemi, presentato come il nuovo tronista come era stato già annunciato nel corso dello speciale di Temptation Island 2025. Quello che doveva essere un incontro tra Rosario e le sue corteggiatrici si è trasformato in un incontro a sorpresa tra il tronista e la sua ex fidanzata Ilaria Ilardo.

Quest’ultima, infatti, come svelano le anticipazioni di Lollo Magazine, si è presentata in studio dopo aver ricevuto l’invito a scendere le scale per corteggiare Rosario il quale, però, non avrebbe voluto. Lucia, così, si è presentata in studio regalando un clamoroso colpo di scena e svelando ogni dettaglio.

Lucia, i dettagli dell’incontro intimo con Rosario a Uomini e Donne

Lucia che, entrando in studio è inciampata, si è così accomodata al centro raccontando cos’è successo con Rosario pochi giorni fa. Lucia ha così raccontato di essere andata da Rosario per riprendere le sue cose e, in quell’occasione, tra i due è scoppiata nuovamente la passione. Di fronte a tale rivelazione, Maria De Filippi prende in mano la situazione dichiarando concluso il trono di Rosario prima ancora dell’inizio.

“Non mi sembra il caso che questo troni inizi” le parole della conduttrice mentre Tina Cipollari non ha perso tempo ironizzando sui dubbi e sui tentennamenti mostrati da Rosario prima di accettare il trono. In tempi record, dunque, il trono di Rosario è già giunto al termine. Nelle prossime registrazioni, dunque, arriverà un altro tronista?