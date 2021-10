Perché Rosella e Adriana opinioniste pop del Grande Fratello Vip non ci sono?/ Flop!

Perché Rosella e Adriana “opinioniste pop” del Grande Fratello Vip 2021 non ci sono? E’ la domanda che assilla i telespettatori del reality show, ora che Rosella e Adriana hanno lasciato vuoto il loro posto negli studi di Mediaset. Ebbene la produzione avrebbe deciso di concedere un po’ di riposo alle due grandi “sorelle scatenate”, così definite da Alfonso Signorini nelle scorse settimane. E’ stato lo stesso conduttore, nella puntata di questa sera, ad andare oltre per la gioia del popolo del web che a quanto pare esulta per la loro esclusione. A quanto pare gli appassionati del Grande Fratello VIP non hanno preso in simpatia le due nuove opinioniste pop. Ad affiancare Signorini, dunque, ci saranno solo Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Almeno per il momento.

