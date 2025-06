Per anni sono stati una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo e della danza, poi, lo scorso anno, Rossella Brescia e Luciano Cannito si sono lasciati. Un vero e proprio choc per la ballerina e insegnante, come lei stessa ha ammesso in un’intervista rilasciata a Verissimo poco dopo l’accaduto. Una decisione che, infatti, non è stata lei a prendere né, a quanto pare, a volere. È stato Cannito a decidere di chiudere la loro storia d’amore, il tutto mentre Brescia stava girando le riprese del film Jastimari, con Fabio Troiano.

Rossella Brescia: “Non farei mai un reality, perdita di tempo”/ “Un compagno? Aspetto abbracci sinceri”

Una doccia gelata per la ballerina e attrice, che non ha negato di aver sofferto molto per la fine di una relazione che durava da 20 anni. Ma cosa ha causato questa rottura? Rossella Brescia ha parlato di una storia finita senza una particolare ragione. A portare alla rottura è stata, probabilmente, il cambiamento dei sentimenti di Cannito nei suoi confronti. L’amore si è trasformato in affetto, come quello di un fratello per una sorella.

Luciano Mattia Cannito, ex Rossella Brescia/ La ballerina: "dopo 20 anni non era più felice con me"

Perché Rossella Brescia e Luciano Cannito non hanno avuto figli

Lo stesso Luciano Cannito avrebbe detto a Rossella che la amerà per sempre, ma in modo diverso. La coppia, in questi anni, non ha poi avuto figli, rammarico forte per la ballerina, che non ha fatto mistero di averci provato tanto senza, tuttavia, riuscirci: “I figli li ho desiderati e ho fatto delle cose per averli, ma non sono arrivati. Però non ho il rimpianto. Sono gli altri che te lo fanno pesare.”, ha ammesso. Oggi, L’ex coppia è comunque in buoni rapporti: mantengono un’amicizia, anche se il dolore per l’accaduto, essendo risalente a solo un anno fa, è ancora presente nella Brescia. Ma, come lei stessa ha ammesso con un tocco di ironia, “Se ce l’ha fatta Jennifer Aniston dopo che Brad Pitt l’ha lasciata, ce la posso fare pure io”.