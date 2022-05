Perché salta l’ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In?/ “Mara Venier ha deciso…”

Manuel Bortuzzo salta l’ospitata a Domenica In? L’indiscrezione

E’ saltata l’ospitata di Manuel Bortuzzo a “Domenica In”. Nella puntata di oggi di “Domenica In”, il nuotatore avrebbe dovuto partecipare assieme a Franco Bortuzzo per promuovere il film tv 2Rinascere” dedicato alla sua storia. A poche ore dall’ospitata però è successo qualcosa. Sembra che Mara Venier abbia annullato l’intervista dopo l’ospitata di Manuel Bortuzzo ieri a Verissimo. A lanciare l’indiscrezione è stato il sito Davide Maggio. Nessun imprevisto dunque per Manuel Bortuzzo. E’ probabile che Mara Venier sia rimasta offesa dal comportamento del nuotatore che ha preferito andare a Verissimo: “Nessun imprevisto impedisce all’ex concorrente del Grande Fratello Vip di partecipare alla trasmissione domenicale di Rai 1, ma per volontà di Mara Venier la sua presenza non è più prevista. Il nuotatore, insieme al padre Franco Bortuzzo, avrebbe dovuto prendere parte a Domenica In per promuovere il film Rinascere ispirato alla sua vita, che Rai 1 trasmetterà in prima tv proprio stasera (protagonisti Giancarlo Commare e Alessio Boni). La Venier considera però l’ospitata ormai bruciata, a causa della presenza di Manuel ieri pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin. Visto dalla concorrenza appena 24 ore prima, per la signora della domenica di Rai 1 la partecipazione di Manuel ovviamente non è più interessante. Domenica out per lui, altro che in!” si legge.

C’è da dire però che l’intervista di Verissimo andata in onda ieri ha privilegiato di più l’aspetto sentimentale della vita di Manuel Bortuzzo e non è stato fatto nessun accenno al progetto tv. Mara Venier invece avrebbe potuto dare maggiore risalto al film che andrà in onda proprio questa sera. Si tratta ovviamente di un’indiscrezione e come tale va presa con le pinze.

Nella puntata di Verissimo, andata in onda ieri pomeriggio, Manuel Bortuzzo ha raccontato qualcosa in più sua fine della storia con Lulù Selassiè: “Al contrario di quello che possono dire alcune persone la storia è finita perché l’ho deciso io. Non ho bisogno del consenso di nessuno per amare una persona e devo arrivarci con la mia testa, con le mie voglie. Non voglio avere rimpianti, casomai magari potrei dire che è colpa mia se l’ho lasciata, non di mio padre o della mia famiglia. Se è successo è perché ci sono state delle cose di coppia che mi hanno portato a pensare che non era la ragazza per me. Nulla di male”.

Secondo Manuel, i problemi tra loro c’erano e non si poteva più nasconderli: “I problemi tra noi c’erano e non dipendevano dagli altri. Era come se parlassi a un muro, non voleva comprenderli. Questo mi ha portato a prendere una decisione. La gente pensa che l’abbia lasciata con un comunicato stampa, ma è una cosa che non è assolutamente vera. Era da tempo che a lei stessa quando ci mettevamo a parlare le dicevo che non andava bene e non mi va di dire tra me e lei o tra me e la famiglia. Sono affari nostri”. Il ragazzo ha specificato di aver comunicato a lei della rottura contrariamente a quanto raccontato da Lulù Selassiè che aveva confessato di averlo saputo dal comunicato stesso. Dove sarà la verità?











