Ballando con le stelle, perché Samantha Togni ha lasciato il popolare talent di Rai Uno? Ecco la verità.

Sognando…Ballando con le stelle, spin off dell’amato talent di Milly Carlucci sta ottenendo un’attenzione non indifferente. Il format si conferma un successo e non è da meno del suo fratello maggiore, ancora un volta la conduttrice ha fatto centro dando al pubblico un programma che piace, emoziona e coinvolge. Oltre ai concorrenti di turno, a rendere il talent campioni di ascolto sono anche i coach. Alcuni dei quali nel corso degli anni hanno fatto anche carriera in tv.

Michelle Hunziker oscurata dalla Rai all’Eurovision 2025?/ La dura polemica

Tra questi c’è sicuramente Samantha Togni, ex coach di ballo e oggi conduttrice di diversi programmi. La ballerina ha deciso di lasciare il programma di Milly Carlucci per diverse ragioni, anche se al momento dell’annuncio ha sorpreso il pubblico, che era molto affezionato a lei e alla sua presenza nel talent. Ma perché la Togni ha scelto di abbandonare un programma che le ha dato fama e popolarità?

Francesco Fasano a Verissimo: "Tante sofferenze prima di Amici 24"/ "Sono qui grazie ai miei genitori"

Inizialmente Samantha non ha rilasciato nessuna dichiarazione, ne ha spiegato le ragioni dell’addio. Solo in un secondo momento ha ritenuto opportuno rivelare i motivi della sua decisione. Decisione non condivisa dagli addetti ai lavori, ma neanche dai telespettatori. Recentemente intervistata da Di Più, Samantha non ha esitato a rivelare cosa l’ha spinta ad un cambiamento così radicale dopo aver partecipato a ben 14 edizioni del talent di ballo, di cui era diventata parte integrante.

Samantha Togni: “Ho lasciato Ballando con le stelle perché…”

Ala magazine Di Più Samantha ha dichiarato di non essersi mai pentita della sua decisione: “È stata una mia scelta, ho deciso di lasciare nel momento giusto. Una ballerina ha comunque un tempo oltre il quale non dico che si deve fermare, ma perlomeno deve rallentare”. La Togni non ha subito pressioni esterne, ne tanto meno dagli addetti del programma, ma ha compreso che doveva guardare altrove.

Concita De Gregorio: dagli amori infelici al matrimonio con Alessandro Cecioni/ "Non ero ricambiata e poi..."

Ha avuto l’opportunità di realizzarsi in tv e non poteva perdere l’occasione di mettersi in gioco in altri ruoli. In questi ultimi anni ha ricevuto diverse proposte e ha condotto alcuni format dimostrando di avere un talento diverso oltre che quello del ballo. Del resto l’ex coach di danza ha sempre saputo che ad un certo punto avrebbe dovuto appendere le ballerine al chiodo e quello era il momento giusto.

Samanta Togni e Milly Carlucci in che rapporti sono oggi

L’ex ballerina ha anche parlato del suo rapporto con Milly Carlucci a cui aveva proposto di fare la giurata. All’epoca la conduttrice non condivideva l’idea e questo portò la Togni ad uscire definitivamente da Ballando con le stelle. Oggi le due colleghe non hanno nessun rapporto, anche se Samantha nutre nei confronti della Carlucci una profonda stima:

“Sono stata benissimo in quello studio. Ho deciso di lasciarlo perché volevo lanciarmi in nuove avventure. Se sento ancora Milly? No, ma è una delle persone di cui ho più stima. Ballando è nel mio cuore e l’ultima edizione l’ho guardata tutta, dal divano della mia casa”. Da notare che Milly Carlucci non era presente neanche al matrimonio della Togni con il chirurgo plastico Mario Russo, il che fa pensare che i rapporti fra le due non siano poi così idilliaci.