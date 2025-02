Samuele Parodi, il tuttologo di Sanremo approda al Festival: ecco chi è

Perchè Samuele Parodi viene detto il “tuttologo” del Festival di Sanremo? A soli 12 anni, il ragazzo prodigio è uno dei massimi esperti della kermesse. Durante la serata di giovedì 13 febbraio è stato ospitato da Carlo Conti sul palco dell’Ariston, dove ha messo in mostra le sue grandissime doti mnemoniche. Del resto, quando la passione muove è possibile anche spostare le montagne! Il pubblico di Sanremo 2025 è rimasto senza parole vedendo quante cose sapesse, tanto che ad un certo punto il conduttore si è seduto nel pubblico, sentendosi surclassato da Samuele Parodi: “Ora conduci tu il Festival“, gli ha detto.

Da quando era piccolo, Samuele Parodi ha un interesse enorme, quello per Sanremo. Nella sua vita studia recitazione e musica, ma il Festival è il suo pallino fisso. Gli si può chiedere qualsiasi cosa che lui risponderà. E sa tutto! Chi è arrivato primo, chi secondo, in quale anno, chi conduceva, con tanto di contesto storico ben argomentato! Carlo Conti gli ha permesso di presentare anche Massimo Ranieri e la sua canzone, e anche in quel momento Samuele Parodi si è dimostrato un grandissimo professionista. Di certo farà molta strada in televisione!