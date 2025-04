Sangiovanni e Giulia Stabile: galeotto l’incontro ad Amici, poi la rottura

Sangiovanni è il super ospite della nuova puntata del Serale di Amici 24, in programma su Canale 5 questa sera, sabato 12 aprile 2025. Dopo una lunga pausa dalla scena musicale, durante la quale si è preso cura della sua salute mentale, il cantante torna in televisione e, nello specifico, nel talent che l’ha lanciato nel 2020/21. In quell’edizione non ha solo vinto la categoria canto ma ha anche conosciuto l’amore al fianco dell’ex fidanzata Giulia Stabile.

Anche lei prese parte a quell’edizione del talent, arrivando addirittura alla vittoria non solo nella categoria ballo ma aggiudicandosi anche la vittoria del programma. Fu un anno d’oro per entrambi, a livello professionale e anche sentimentale, dal momento che la relazione sbocciata nella casetta di Amici è poi proseguita anche fuori, lontano dalle telecamere. La coppia ha fatto sognare innumerevoli fan, tuttavia il loro idillio d’amore si è improvvisamente spezzato nel 2023, anno in cui si sono detti definitivamente addio.

Sangiovanni e Giulia Stabile, perché si sono lasciati?

Ma perché Sangiovanni e l’ex fidanzata Giulia Stabile si sono lasciati? Ebbene, le effettive motivazioni non sono mai state realmente rivelate da entrambi, pur avendo ammesso di aver sofferto parecchio per questa rottura. “Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore”, confessava la ballerina nel 2023 in un’intervista a Grazia, pur non soffermandosi sulla rottura.

Anche il cantante non si è mai espresso pubblicamente a riguardo ma, in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, ha portato in gara un brano intitolato Finiscimi dedicato proprio alla fine di una storia d’amore. “Racconta del mio ultimo addio alla persona che ho amato“, ha spiegato in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, “Quando finisce una storia credo che il sentimento più forte e doloroso che rimane sia la nostalgia. Per questo invito l’altra persona a ‘finirmi’, in modo da annullare questa nostalgia“.

