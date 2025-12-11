Temptation Island, è finita tra Sara El Moudden e Fabio Mascaro: lei vuota il sacco a Casa Lollo, lui rompe il silenzio sui social.

Nelle ultime ore è arrivata la notizia della rottura tra Sara El Moudden e Fabio Mascaro. L’ex Temptation Island ha raccontato tutto a Casa Lollo, format di Lorenzo Pugnaloni dove si svolgono diverse interviste ai vip. Ebbene, dopo che i due hanno annunciato la fine della loro relazione molti si sono chiesti i motivi dietro a questa decisione scioccante. Intatti, entrambi avevano scelto di partecipare al reality condotto da Filippo Bisciglia per ritrovare la scintilla, ma le cose sono peggiorate a dismisura.

Per chi non lo ricordasse, Sara El Moudden aveva deciso di lasciare il programma insieme a lui durante il falò, nonostante fosse ferita dalle confidenze fatte dal fidanzato. Ed è così che siamo arrivati a oggi, dove è arrivata la notizia della fine del rapporto: “La mia relazione è terminata. Le ragioni sono molteplici, io avevo bisogno di ritrovare serenità. Non ho troppa voglia ora di dilungarmi, ma avendo fatto un percorso televisivo insieme era giusto dire qualcosa a chi ci ha conosciuti così“, ha detto la ragazza, mentre per un periodo Fabio Mascaro ha preferito il silenzio.

Sara El Moudden e Fabio Mascaro, la rottura: “i miei sentimenti si sono annullati da mesi”

Sara El Moudden si è confidata nel format Casa Lollo raccontando alcuni retroscena sulla loro relazione. In particolare la ragazza ha spiegato che durante la storia d’amore non si sentiva più bene con sè stessa, era cambiata e non si riconosceva. Sara ha svelato che era diventata gelosa, che era in conflitto con le altre ragazze, e che questa cosa non le piaceva. Poi lui è partito ad Ibiza, viaggio che li ha allontanati maggiormente fino a portarli a non rivedersi mai più. “Gli auguro tutto il bene del mondo, i miei sentimenti si sono annullati già da settembre“, ha detto Sara El Moudden, confessando che ormai non si fidava più di lui.

Dall’altra parte, Fabio Mascaro è intervenuto con poche parole sui social, senza andare troppo in profondità: “Ciao a tutti, negli ultimi tempi sono stato un po’ assente… ma ho preso del tempo per me. lo e Sara abbiamo scelto con tranquillità di separarci e di prendere strade diverse. È stata una decisione serena e rispettosa per entrambi. Non è semplice ma fa parte della vita, tutto passerà…“.