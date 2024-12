Perché Segreti di famiglia non va in onda oggi? Salta due settimane: programmazione stravolta

Cosi come con Endless Love in molti si chiedono perché Segreti di famiglia non va in onda oggi, giovedì 26 dicembre 2024, ed il motivo è presto detto: tutte le soap opere di Canale 5 stanno subendo delle variazioni di programmazione dovute alle festività e la dizi turca con protagonisti Ceylin e Ilgaz non farà eccezione. Scendendo nel dettaglio salterà sia la puntata di stasera, giovedì 26 dicembre 2024, che quella di giovedì 2 gennaio 2025. Dunque i fedelissimi di questa soap dovranno portare un po’ di pazienza.

Andata in onda inizialmente questa estate, Segreti di famiglia a novembre è ritornata in onda nella fascia pomeridiana al posto di Endless Love dopo solo una settimana di messa in onda è stata sospesa per bassi ascolti e slittata in seconda serata subito dopo la puntata in prima serata dell’altra dizi turca, che sta riscuotendo molto più successo, con protagonisti Nihan e Kemal. Attualmente dunque Segreti di famiglia va in onda ogni giovedì in prima serata ma per due settimane subirà uno stop dovuto alle festività.

Quando torna in onda Segreti di famiglia: anticipazioni e cosa succederà nelle nuove puntate

Quando torna in onda Segreti di famiglia? Tornerà a tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5 a partire da giovedì 9 gennaio 2025 e sempre in seconda serata, salvo imprevisti e cambiamenti successivi. Mentre per quanto riguarda le anticipazioni sulle nuove puntate la dizi turca riprenderà dal punto in cui si è interrotta. Dopo essere scomparsa nel nulla Ceylin è stata ritrovata in stato confusionale nel bosco senza ricordarsi nulla di quello che le è successo. La svolta drammatica e improvvisa, tuttavia, arriverà poco dopo quando viene ritrovato privo di vita Engin, chi l’ha ucciso? Per quanto si sforzi, Ceylin non riuscirà a colmare il suo vuoto di memoria. Nel mentre, Ilgaz si recherà sulla scena del crimine. Nelle prossime puntate si scoprirà finalmente che cosa sia realmente accaduto tra Ceylin ed Engin. Possibile che lei abbiamo ucciso quest’ultimo in un impeto di rabbia e che, per lo shock, lo abbia rimosso? Anticipazioni rivelano che ci saranno dei grandi colpi di scena e la verità è molto più complessa e sconvolgente