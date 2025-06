Selvaggia Lucarelli e Mario Adinolfi perchè hanno litigato: in diverse occasioni, distanti nel tempo, sono volati stracci tra i due giornalisti.

Preparate i pop corn perchè la puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi 2025 potrebbe proporre un duello tutt’altro che rusticano a colpi di ars oratoria. Selvaggia Lucarelli contro Mario Adinolfi; altro che finale dei Mondiali! I due giornalisti si ritroveranno con buone probabilità faccia a faccia – seppur uno in Honduras, l’altra dallo studio in Italia – per rimembrare le liti del passato e forse togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Stando alle anticipazioni, la Lucarelli risulta proprio tra gli ospiti della serata e lei stessa si è auto-annunciata con un post pubblicato suo social.

Le possibili scintille si legano inevitabilmente ad una domanda: perchè Selvaggia Lucarelli e Mario Adinolfi hanno litigato? Come racconta Biccy, bisogna riavvolgere il nastro ad alcuni anni fa con due date specifiche: 2018 e 2021. La prima lite tra i due è forse la più eloquente rispetto a ciò che potremmo vedere questa sera in vista della partecipazione della giornalista all’Isola dei Famosi 2025. Mario Adinolfi, all’epoca, con il suo solito fare pungente decise di ‘condannare’ senza mezzi termini la coppia Raimondo Todaro – Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle. A suo dire, il ballo di coppia non poteva prescindere da una presenza femminile e una maschile. “Spettacolino grottesco e imbarazzante”, scriveva Mario Adinolfi trovando la tempestiva – e colorita – replica di Selvaggia Lucarelli: “Vaf*anc*lo!”.

Selvaggia Lucarelli si sfrega le mani: il posto emblematico su Mario Adinolfi in vista della prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2025

Ma non è tutto, 3 anni dopo il siparietto carico di tensione si ripete: Mario Adinolfi – come racconta Biccy – decise di bacchettare direttamente proprio Selvaggia Lucarelli con un post sui social tutt’altro che al miele. “Credo che abbia quel serio problema riguardante i tuttologi di nuova generazione… Pensa di poter pontificare su tutto in ogni programma”, scriveva così il giornalista sottolineando come – a suo dire – la collega si sentisse di poter giudicare tutto e tutti in virtù della sua presenza a Ballando con le stelle.

Proprio la querelle più recente con Mario Adinolfi è stata repostata in queste ore da Selvaggia Lucarelli in vista della sua presenza all’Isola dei Famosi 2025. Le parole in aggiunta del taglio, in maniera eloquente, promettono scintille: “Sarà un piacere pontificare su di lui in mutande a mangiare granchi”.