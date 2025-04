Senza Cri e Trigno sono i due allievi finiti al ballottaggio per l’eliminazione al quinto serale di Amici 24. Ancora una volta sono due cantanti a combattere per rimanere nella scuola e proseguire il sogno di conquistare la finale e, magari, anche la vittoria di categoria e del programma. Lei allieva di Lorella Cuccarini, lui di Anna Pettinelli: entrambi hanno affrontato un percorso nel programma non proprio semplice, seppur in modi e tempistiche differenti.

Il percorso di Trigno al pomeridiano di Amici 24 è stato complesso sia dal punto di vista musicale che disciplinare. Il cantante è finito spesso nel mirino di provvedimenti dovuti a suoi comportamenti scorretti o eccessivi, mentre musicalmente parlando non sempre è riuscito a convincere professori e giudici, al punto da finire spesso in sfida.

Trigno però è lo stesso allievo che, arrivato al serale di Amici 24, ha mostrato una crescita evidente, conquistando i complimenti della giuria, non solo per la sua presenza scenica ma anche per il suo timbro di voce riconoscibile. Al contrario, Senza Cri si è spesso attestata nelle prime posizioni delle classifiche del pomeridiano. Il suo percorso è stato abbastanza lineare ma ha iniziato ad avere un calo alle porte del serale; calo che si è poi dimostrato più importante nel corso del serale stesso.

Questo le ha causato l’avvertimento della sua prof Lorella Cuccarini – “Così in finale non ci arrivi!” – e le numerose critiche di Cristiano Malgioglio, che l’ha trovata spenta, non sempre nel pezzo. E, infatti, il serale di Senza Cri è stato segnato da pochissimi punti vinti. Una serie di situazioni che ci fanno prevedere che possa essere proprio lei la seconda eliminata del quinto serale di Amici 24. La giuria potrebbe infatti decidere di premiare l’impegno di Trigno ai danni del calo di Senza Cri.

