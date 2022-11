PERCHÉ SERENA BORTONE NON SI È MAI SPOSATA?/ “Non volevo scegliere un uomo…”

Serena Bortone a Da noi… A ruota libera non ha parlato apertamente della sua vita sentimentale, ma vi ha fatto riferimento quando ha raccontato a Francesca Fialdini di avere due gatti che le fanno compagnia nella vita. “Non mi sono mai sposata perché non dovevo scegliere un uomo, perché dovevo scegliere un gatto? Ne ho presi due”. La conduttrice di Oggi è un altro giorno, però, ha parlato in maniera vaga della sua posizione su amore e amicizia: “Deve stare al tuo fianco, essere complice e non essere invadente. Amare l’altro vuol dire rispettare gli spazi altrui, la sfera dell’intimità va coltivata. Solo se l’hai sei libera”. Invece a proposito dei sogni Serena Bortone ha detto: “Restiamo nel presente, facciamo in modo che le cose cambino. Io detesto i piagnistei. Per me smuovere le acque è un mantra. Sognare? La giornata è qui, usiamola”. (agg. di Silvana Palazzo)

Serena Bortone "Memo Remigi? Grande dolore…"/ Francesca Fialdini "Colpe vanno pagate"

Perché Serena Bortone non si è mai sposata? “Non credo nel matrimonio ma…”

Serena Bortone è la conduttrice di Oggi è un altro giorno in onda tutti i giorni su Raiuno. Della sua infanzia si sa molto poco, tranne che la madre le ha trasmesso la passione per la lettura, in particolare per i libri di Don Milani. “Mi ha insegnato l’attenzione e la cura dell’altro ma anche la necessità di pensare con la propria testa”, ha detto in una recente intervista Bortone. La stessa giornalista ha rivelato che ogni estate i genitori la mandavano a Londra per studiare ed è così che ha perfezionato la conoscenza della lingua inglese. Sulla sua vita privata Serena Bortone è sempre stata riservatissima.

AMAURYS PEREZ, LA MORTE DEL PADRE/ "Non l'ho perdonato, ma lo vedo ancora"

Non è noto se abbia un compagno, ma lei stessa ha affermato di non credere nell’istituzione del matrimonio pur essendo sempre aperta all’amore: “Non credo nel matrimonio, ma nell’indipendenza. Non sono mai stata sposata. Mai avuto figli”. Tuttavia, nelle ultime settimane il sito Dagospia ha insinuato che potesse avere un flirt con Lorenzo Viotti. Il giovane direttore d’orchestra (31 anni) è stato infatti ospite di Oggi è un altro Giorno. E qui la conduttrice sembrava aver cominciato a flirtare con lui. Poi, scrive Dago, i due sarebbero stati avvistati a cena insieme qualche giorno dopo. Troppo poco per parlare di un flirt o di una storia.

Wendy Windham "ricompare" a Domenica In/ Messaggio a Paolo Bonolis: "Seguimi!"

Serena Bortone ha avuto un flirt con Lorenzo Viotti?

Serena Bortone è stata anche autrice televisiva di programmi importanti come TeleCamere e Agorà, che poi è passata a condurre. Dal 2020 ha lanciato il talk show pomeridiano di Rai 1 che raccoglie sempre un gran numero di telespettatori e dove è molto apprezzata per la sua spontaneità e franchezza. Serena non si sbottona quasi mai su di lei e anche i suoi social sono riservati a foto di lavoro, o al massimo insieme ai suoi adorati gatti. La Bortone ha ammesso più volte di non essersi mai sposata e di amare solo i suoi adorati animali, con i quali convive ormai da tempo.

Serena Bortone ama troppo la sua indipendenza per legarsi troppo ad un solo uomo, però ha ammesso di essere “sempre innamorata” anche se, per ora, non ha un amore in particolare. Qualche indizio sulla sua vita privata lo aveva dato in precedenza tramite un’intervista a Chi, in cui si è definita “in trattativa“, ma soprattutto “allergica” ai rapporti “tradizionali“, perché all’idea che una relazione debba durare per sempre lei “soffoca“. Per quanto riguarda la maternità, non l’ha mai ritenuta “qualcosa di identitario. Esisto indipendentemente“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA