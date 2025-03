Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato tornano ad essere i grandi protagonisti del Grande Fratello anche nel corso della semifinale. Questo perché la coppia, dopo una brusca rottura, seguita da pesanti accuse reciproche, ha vissuto un intenso riavvicinamento mercoledì scorso, seguito da un appassionato bacio che ha fatto il giro del web.

Shaila e Lorenzo avevano deciso di lasciarsi in conseguenza a continue liti nate da incompatibilità caratteriali. La coppia del Grande Fratello, pur amandosi ancora, è arrivata alla decisione di lasciarsi alle spalle questo sentimento per volersi solo bene e vivere così in serenità le ultime settimane nella Casa. Eppure, il conseguente riavvicinamento di Lorenzo a Helena Prestes ha portato Shaila ad accusate l’ex fidanzato di essere davvero soltanto un grande giocatore e stratega. Accuse andate, peraltro, in onda nel corso dell’ultima diretta.

Come hanno fatto pace Shaila e Lorenzo al Grande Fratello

Eppure, anche in questo caso, la convivenza forzata sotto lo stesso tetto ha portato Shaila e Lorenzo ad avere un confronto sincero in giardino, in piena notte. E, complice una canzone d’amore messa ad hoc dal Grande Fratello, i due si sono scusati a vicenda, dichiarandosi amore reciproco. Poi, è scoppiata la passione, coronata da baci ‘spinti’ finiti su tutti i social e commentati, anche negativamente, dai telespettatori del Grande Fratello. Tra i due gieffini sembra, insomma, sia tornata la pace. La stessa Shaila ha ammesso di essere ora pronta ad andare fino alla fine con Lorenzo, nonostante tutto: “Da quando noi ci siamo riavvicinati non ho più punti di domande, quindi per quanto ne abbia pensate di cotte e di crude mi basta sapere cosa abbiamo vissuto”, ha ammesso lei durante l’ultimo confronto con Lorenzo.