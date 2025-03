Da un paio di settimane, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno deciso di chiudere la loro storia, nata lo scorso ottobre al Grande Fratello. Fin dal loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia, tra i due è scattata una chimica speciale. Dopo una confusione iniziare con Javier Martinez, Shaila si è poi dichiarata a Lorenzo, iniziando una travagliata relazione. Nel corso di questi cinque mesi, infatti, i due hanno avuto molti alti e bassi, culminati in un’ultima lite furiosa, che ha spinto Shaila a decidere di lasciarlo.

La ballerina, ormai esausta, si è finalmente arresa, rendendosi conto di volore cose troppo diverse da una relazione rispetto a Lorenzo e comprendendo che tra di loro non avrebbe mai potuto funzionare. Nonostante ciò, i due hanno continuato a passare molto tempo insieme, tra abbracci ed effusioni. Di conseguenza, in tanti li hanno accusati di essere una “coppia fake” e di aver finto una crisi solo per attirare l’attenzione. Alla luce di tutto ciò, pochi giorni fa, Shaila aveva chiesto a Lorenzo di limitare il contatto fisico tra di loro, così da non darle più speranze irrealizzabili sulla loro storia.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, perché si sono lasciati al Grande Fratello: lo sfogo della ballerina

In questi giorni, Shaila Gatta ha poi fatto una lunga riflessione sul suo percorso al Grande Fratello, entrando in una profonda crisi. L’ex velina, infatti, teme di essere stata oscurata dal rapporto con Lorenzo Spolverato, confessando di non voler solo essere “la fidanzata di”, ma una concorrente singola. “Ho scelto me stessa, io non sono la mia relazione”, ha spiegato. A poche settimane dalla finale, l’ex allieva di Amici è giunta alla conclusione di voler imparare ad amarsi di più e mettere se stessa al primo posto. Nonostante ciò, poco dopo, è finita di nuovo tra le braccia di Lorenzo.

In lacrime, Shaila ha parlato delle sue considerazioni all’ex fidanzato, dicendogli di aver finalmente scelto sé stessa e di voler essere considerata come un concorrente unico, e non come una sua estensione. A quel punto, Lorenzo l’ha abbracciata e i due sono rimasti stretti, accoccolati, mentre lei continuava a piangere. “Anche tu sei il mio GF”, gli ha infine detto Shaila, rendendosi conto che il 28enne è una parte fondamentale del suo percorso. Gli “Shailenzo” torneranno insieme prima della fine del reality di Canale 5? Chissà…