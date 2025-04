Shaila Gatta e Zeudi Di Palma sono tornate amiche dopo il Grande Fratello. Ma, facciamo un passo indietro. Dopo aver condiviso un’amicizia durata alcuni mesi all’interno della Casa, pochi giorni prima della semifinale Shaila si era improvvisamente scagliata contro Zeudi, accusandola con parole anche piuttosto dure. Tutto è nato dopo che Zeudi aveva cercato di isolare Lorenzo Spolverato, consigliando a Shaila di allontanarsi da lui. A quel punto, l’ex velina aveva spiegato di aver aperto gli occhi, sostenendo che Zeudi non fosse realmente interessata alla sua amicizia, ma solo a crearsi degli alleati, accusandola di averla usata.

Da quel momento, Zeudi si era offesa e ha nominato Shaila durante la semifinale, portandola al televoto flash che ha decretato la sua uscita definitiva dalla Casa più spiata d’Italia e impendendole così di andare in finale. Ad eliminarla, poi, sarebbero state proprio le fan di Zeudi, deluse dal “voltafaccia” dell’ex velina verso l’ex Miss Italia. Insomma, tutto lasciava pensare che l’amicizia tra le due fosse irrimediabilmente compromessa. E invece, a distanza di due settimane dalla fine del Grande Fratello, la situazione sembra essersi completamente ribaltata. Shaila ha cambiato radicalmente idea su Lorenzo e, sorprendentemente, ha fatto pace con Zeudi.

Shaila Gatta e Zeudi Di Palma di nuovo amiche: ecco cosa c’è dietro

Dopo aver lasciato Lorenzo Spolverato in diretta, Shaila Gatta è entrata in un silenzio social, confessando di star attraversando un periodo particolarmente difficile della sua vita. La decisione di rompere la relazione con il modello durante la finale ha scatenato molte critiche, che hanno ferito profondamente la ballerina. Negli ultimi giorni, però, l’ex velina sembra aver ritrovato un po’ di serenità e si è anche rivista con una sua ex coinquilina: Zeudi Di Palma. Le due hanno anche condiviso un video in cui ballano insieme, scatenando una miriade di reazioni. Da un lato, i fan si sono mostrati entusiasti per questa reunion.

Tuttavia, c’è anche chi le ha accusate di falsità, sostenendo che la loro riconciliazione sia stata solo una mossa strategica per attirare l’attenzione e accontentare i fan più affezionati. Ad ogni modo, a svelare il presunto motivo dietro la pace tra Zeudi e Shaila ci ha pensato Amedeo Venza. In una storia Instagram, l’esperto di gossip ha detto: “So che Zeudi ha scritto per prima a Shaila quando ha saputo che stava molto male. Si sono scritte, telefonate e parlate, e hanno deciso di riprendere il loro rapporto”. Saranno andate veramente così le cose? Chissà…