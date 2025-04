Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: il giallo della chiavetta dopo la rottura

La scelta di Shaila Gatta di lasciare in diretta Lorenzo Spolverato continua a far rumore. a poche ore dalla rottura, Lorenzo, incontrando i fan, ha ammesso di non aver riconosciuto nella Shaila vista nella Casa durante la sua finale la ragazza di cui si è innamorato aggiungendo di non sapere dove sia non avendola più vista. Shaila, invece, si è trincerata dietro un assordante silenzio mentre sul web continuano a circolare voci e indiscrezioni. Nelle scorse ore, su X dove i fandom di tutti i concorrenti svelano strategia e indiscrezioni, è spuntato il giallo di una chiavetta. Secondo alcuni utenti, durante la settimana trascorsa lontana da Lorenzo, Shaila avrebbe ricevuto una chiavetta contenente alcuni video riguardanti Lorenzo.

Chiavetta che sarebbe stata creata e consegnata da un certo Pompeo, un utente di X che, in passato, avrebbe agito nello stesso modo con i Donnalisi (Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, ndr) e gli Oriele (Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ndr). Proprio Daniele, in una room su Twitter, come scrivono alcuni utenti, avrebbe parlato di alcuni video mostrati ad Oriana durante la loro relazione da alcuni utenti con il fine di provocare la rottura.

Shaila Gatta torna a Milano dopo l'addio a Lorenzo Spolverato?

Dopo aver ricevuto l’affetto dei fan subito dopo la finale del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è ufficialmente tornato a Milano con la famiglia. In stazione, alcuni fan lo avrebbero incontrato consegnandogli alcuni regali e mostrandogli dei video con Shaila di fronte ai quali non avrebbe trattenuto le lacrime per poi aggiungere di non sapere dove sia.

Secondo alcuni utenti, Shaila avrebbe lasciato Napoli e sarebbe tornata a Milano, città in cui vive da anni da sola. Tuttavia, si tratta di indiscrezioni non confermate. Non ci sono, infatti, prove visive che confermerebbero il ritorno di Shaila a Milano. Lei stessa, inoltre, è in silenzio da giorni sui social.

