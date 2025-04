Shaila Gatta lapidaria con Lorenzo Spolverato alla finale del Grande Fratello: cos’è successo

Shaila Gatta ruba la scena alla finale del Grande Fratello. Ieri, lunedì 31 marzo, Jessica Morlacchi è stata eletta vincitrice di quest’edizione del GF. Un trionfo discusso il suo, considerando che è riuscita ad averla vinta sulle due super favorite: Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Oggi, però, i più chiacchierati sono altri due gieffini: Shaila e Lorenzo Spolverato. Il motivo? A sorpresa, dopo aver dichiarato il suo amore per lui solo una settimana fa, Shaila ha lasciato Lorenzo in diretta. Per mesi, il loro rapporto è stato molto criticato in studio e non solo, con molti che lo hanno spesso definito malsano e volgare.

Nonostante ciò, Shaila ha sempre difeso la loro storia, andando persino contro sua madre. Nell’ultimo mese, poi, la ballerina aveva deciso di allontanarsi da lui e di mettere fine alla loro relazione. Tuttavia, aveva continuato a ribadire l’amore nei suoi confronti e a stargli accanto anche fisicamente. Dopo essere stata eliminata nella semifinale, aveva di nuovo dichiarato di amarlo e di volerlo rivedere fuori dalla Casa. Ebbene, nel giro di una settimana, tutto sembra essere cambiato. L’ex velina non solo ha rinnegato completamente la sua storia con il modello, ma gli ha anche rivolto pesanti accuse.

Cosa c’è dietro la rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: retroscena

Nella finale del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 31 marzo, Shaila Gatta è entrata nella Casa per chiudere definitivamente la sua storia con Lorenzo Spolverato. La ballerina ha rivolto gravi accuse all’ex fidanzato, dicendogli di averla manipolata per andare avanti nel gioco e di aver trattata con brutalità e aggressività. A quanto pare, però, queste parole potrebbero non essere del tutto farina del suo sacco. Dentro la Casa, Shaila si era già resa conto che la storia con Lorenzo non era affatto sana e aveva deciso di allontanarsi, continuando comunque a spendere parole d’affetto e d’amore per lui.

Una volta uscita dal GF, però, avrebbe scoperto il parere di una gran parte del pubblico, comprese le polemiche che hanno travolto Lorenzo tra lettere del Codacons e richieste di squalifica. Vedendo tutto ciò, a detta di molti, la Gatta sarebbe stata influenzata da agenzia e familiari nel prendere le distanze da Spolverato per salvare la sua “immagine”. Durante la settimana, non l’ha seguito su Instagram e ha eliminato tutte le foto con lui. Dopodiché, avrebbe chiesto lei stessa di avere un ultimo confronto in diretta, così da terminare in televisione la loro storia e non aspettarlo di farlo in privato.

Shaila influenzata dalla migliore amica? Cos’hanno scoperto i fan

Dunque, in poche parole, Shaila Gatta avrebbe deciso di lasciare Lorenzo Spolverato per motivi prettamente professionali e “salvaguardare” la sua carriera. La coppia con Spolverato, ormai vista da molti come tossica e volgare, non avrebbe fatto bene alla sua immagine. Da qui la decisione dell’ex velina di chiudere con fermezza e non voltarsi indietro. Non solo, c’è anche chi dice che Shaila sia “manipolata” dalla sua migliore amica, Federica. Nel corso dei mesi, Federica non ha mai nascosto di non apprezzare affatto Lorenzo e di non volerlo al fianco dell’amica. Poche settimane fa, poi, aveva pubblicato un comunicato pesante contro il modello, le cui parole sembrano essere molto simili a quelle pronunciate in diretta ieri da Shaila.

Secondo il racconto di alcune fan, Federica sarebbe rimasta accanto a Shaila per tutta la giornata che ha preceduto il confronto finale con Lorenzo. Prima dell’ingresso in Casa, poi, l’avrebbe invitata a “non cedere”, dopo che Shaila le aveva confidato di essere in preda all’ansia. Insomma, una serie di comportamenti che hanno fatto pensare a molti utenti che dietro il cambiamento dell’ex velina ci sia lo zampino di altre persone. Ad ogni modo, è necessario chiarire che si tratta solamente d’indiscrezioni e supposizioni, dato che non c’è nulla di certo a riguardo. Shaila potrebbe aver semplicemente preso consapevolezza di alcuni atteggiamenti dell’ex fidanzato, decidendo di chiudere per sempre la loro relazione.