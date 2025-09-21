Perché si chiama Balene: significato titolo nuova fiction Rai 1, parlano le scrittrici: "È una storia di amicizia e che affronta problematiche femminili..."

Perché si chiama Balene la nuova fiction di Rai1: significato del titolo

Debutta oggi in prima serata su Rai 1 la nuova fiction con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris tutta la femminile e le anticipazioni svelano che si tratta di una commedia con sfumature sul giallo e sul thriller che ruota attorno alla figura di due amiche che si perdono di vista e che a causa della morte sospetta di una loro amica si ritrovano. Prima di avventurarci nel dettaglio della trama, tuttavia, in molti si chiedono perché si chiama Balene la nuova fiction di Rai 1, qual è il significato del titolo?

Balene Amiche per Sempre, storia vera: Eva e Milla esistono davvero?/ Ecco il libro che ha ispirato la serie

Per capire il significato del titolo basta partire dall’inizio della prima puntata, in onda appunto questa sera, che si aprirà con questo incipit: “Balena: mammifero resistente, grande viaggiatore, socievole, capace di legami profondi e duraturi.” E non solo il mammifero menzionato nel titolo altro non è che la passione di Adriana (collante dell’intera serie) che ha fondato anche una Onlus per la sua salvaguardia (Sos Balene), storica amica delle protagoniste fin dai tempi dell’università. L’inseparabile terzetto, tuttavia, da anni non si frequenta più per motivi che durante lo svolgimento delle puntate si scopriranno, però la scomparsa di Adriana a causa di un incidente di mare sospetto riavvicina le due donne.



Location Balene Amiche per Sempre: dov'è stata girata la fiction Rai1/ Nel cuore del Conero

Significato del titolo Balene della fiction di Rai1: parlano le scrittrici

Anche le scrittrici del romanzo da cui è tratta la fiction che hanno collaborato alla sceneggiatura Barbara Cappi e Grazia Giardinello hanno rivelato perché si chiama Balene la nuova fiction di Rai 1 rivelando che il titolo si collega sia alla passione di Adriana che al mondo delle grandi mammiferi stesso: “ Una storia d’amore, vertigini, miracoli. E balene” La fiction in realtà esplora il mondo dell’amicizia, problematiche femminili che vengono narrate anche in modo esplicito e racconta storie di due ultrasessantenni.