Perché si chiama Rione Sanità?

Perché si chiama Rione Sanità: la storia del celebre quartiere di Napoli

Napoli diventa protagonista su Rai 1 attraverso uno dei suoi quartieri più conosciuti: Noi del Rione Sanità è infatti la nuova fiction in partenza con la prima puntata in prima serata da questa sera, giovedì 23 ottobre 2025. Nel corso degli anni il Rione Sanità è stato salvato da una condizione di degrado ed emarginazione attraverso iniziative sociali e culturali che hanno coinvolto soprattutto i giovani.

Ma perché si chiama Rione Sanità? A cosa è stato ispirato questo nome, con cui oggi è conosciuto uno dei quartieri più celebri di Napoli? Fondato alla fine del XVI secolo, il Rione Sanità fa parte del quartiere Stella e sorge alle pendici della collina di Capodimonte, a nord della città partenopea, nei pressi delle mura vicereali; al suo interno troviamo, tra gli altri, piazza Vergini, Piazza Sanità e l’Ospedale San Gennaro.

Il termine “sanità” è collegato, tra storia e leggenda, a quello che il quartiere ha rappresentato in passato: un luogo puro ed incontaminato, portatore di una condizione di salubrità e di salute, per l’appunto, dove le persone si rifugiavano per fuggire dal caos frenetico della vita cittadina.

Rione Sanità tra mito e storia: la bellezza di un posto puro e incontaminato

Ma, entrando nel merito del perché si chiama Rione Sanità, già nei secoli scorsi il quartiere veniva indicato come un posto caratterizzato da aria pulita ed incontaminata, bellezze paesaggistiche e amene campagne. In passato, inoltre, in questo rione era stato istituito un lazzaretto per tutti coloro che furono colpiti dalla grande peste del 1656; da ricovero per appestati fu poi trasformato nell’Ospedale San Gennaro che tutti oggi conosciamo.

Inoltre, entrando più nella leggenda e nel sovrannaturale, si dice che in passato il Rione Sanità sia stato un luogo prezioso nella zona per tutti coloro che volevano superare la malattia; essendo una zona pura ed incontaminata, la credenza popolare era che le preghiere fatte all’interno di specifiche catacombe portassero a guarigioni miracolose. Il Rione Sanità ancora oggi affascina per la sua storia sospesa tra leggenda e realtà.