PERCHÈ SI ERANO SCIOLTE PAOLA & CHIARA?/ “Non ci vedevamo più neanche a Natale”

Paola e Chiara, ospiti a Verissimo, hanno parlato del perché si erano sciolte. “Abbiamo avuto dei momenti di distanza dopo 17 anni di successo in simbiosi. Ci sono state delle criticità. Abbiamo capito che ci serviva una pausa, per comprendere chi fossimo indipendentemente l’una dall’altra. La vita simbiotica non ti permette di vedere i tuoi contorni”, hanno ammesso.

I motivi tuttavia sono stati anche professionali, in virtù degli alti e bassi della loro carriera. “Ad un certo punto abbiamo cercato di autoprodurci, ma non è stato semplice perché dovevamo ricoprire altri ruoli. Il sovraccarico di lavoro ci ha portato a sentirci sovrastate. Avevamo bisogno di più spazi dal punto di vista della nostra vita personale. Ci sono stati dei Natali in cui non ci siamo neanche viste. Non parlavamo, ma chiedevamo informazioni ai nostri genitori”. Poi la reunion. “Sanremo è stato un ritorno col botto. Il nostro pubblico per 10 anni ci aveva aspettato con ansia. Era destino che tornassimo. È stato bello ritrovare sintonia. Abbiamo collaborato con tanti colleghi, da Emma a Max Pezzali. La connessione, l’amicizia e la stima sono sempre state molto forti. Non c’è nulla che dura per sempre se non i sentimenti”. (agg. di Chiara Ferrara)

Paola & Chiara ospiti di Verissimo

Paola & Chiara di Furore perchè si sono sciolte? Il duo pop musicale femminile più famoso d’Italia si è riunito dopo 10 anni di silenzio e si racconta a cuore aperto nella nuova puntata di Verissimo di Silvia Toffanin. Dopo un ritorno col botto al Festival di Sanremo 2023 con “Furore” dove hanno conquistato critica e pubblico, le Sorelle Iezzi hanno pubblicato un nuovo album dal titolo “Per sempre” in cui ripercorrono la loro lunghissima carriera collaborando e duettando con amici, colleghi ed ospiti. Un disco attesissimo dai fan che sono stati fondamentali nella loro Reunion. Tutto è iniziato nel 2002 quando Paola Iezzi durante un Dj Set chiama la sorella Chiara Iezzi: “una sera di giugno avevo un dj set in centro a Milano e avevo chiesto a Chiara se volesse passare – ha dichiarato Paola dalle pagine di Vanity – È venuta, c’erano i fan e ho messo su due pezzi nostri. Da lì è partita una pressione della nostra fanbase per la reunion, è stato un plebiscito”.

Da lì le due hanno seriamente pensato di “ritornare” insieme. “Da quella sera entrambe si rendono conto che forse era il momento di tornare a cantare insieme. Forse era solo il momento giusto: ci eravamo ritrovate, avevamo chiarito”– ha precisato Paola Iezzi.

Paola & Chiara: come mai si erano separate?

Ma cosa ha spinto Paola & Chiara a separarsi dopo i successi di “Amici come prima”, “Hey”, “Festival” e “Vamos a Bailar”? A confessarlo durante una diretta Instagram è stata Paola Iezzi, la più attiva delle due sui social, che ha raccontato: “abbiamo deciso di chiudere perché c’era una tale tensione, un tale nervosismo. Anche tra noi c’era tensione, eravamo in difficoltà, non viaggiavamo più allo stesso ritmo… Non si può avere sempre, entrambe, lo stesso entusiasmo, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più”.

Non solo, dalle pagine di Vanity Fair sempre Paola ha aggiunto: “prima eravamo due treni sullo stesso binario, adesso siamo due treni su binari diversi, che a volte si incontrano”. Adesso Paola e Chiara sono tornate più forte che mai pronte a far “furore”!











