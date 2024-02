Perchè si scambiano le matite sul palco di Sanremo 2023/ Cosa servono? C’entrano le elezioni Europee

Nel corso di Sanremo 2024, molte persone si sono chieste perché diversi cantanti, salendo sul palco dell’Ariston, abbiano consegnato a Amadeus una matita. Durante il Festival sono accadute molte cose curiose, dalla consegna di mazzi di fiori ai direttori d’orchestra da parte di vari artisti, ai look total black, fino alla simulazione di una “rapina” di una borsetta al pubblico e all’uso di occhiali da sole senza motivo apparente. Tutto ciò è collegato al FantaSanremo, il gioco che ha coinvolto oltre 2,6 milioni di persone in quattro edizioni, trasformando i cantanti in gara in “giocatori attivi” soggetti a un regolamento dettagliato che include Bonus e Malus.

FINALE SANREMO 2024/ Vincitore, scaletta, diretta: Roberto Bolle si esibisce all’Ariston con ‘Bolero’

Durante il Festival, i concorrenti possono accumulare punti attraverso varie azioni bonus. In particolare, nella serata del mercoledì, un bonus insolito ha richiesto agli artisti di estrarre una matita durante la loro esibizione (+20 punti per chi lo faceva). Queste matite sono state fornite dal Parlamento europeo come parte di una campagna per sensibilizzare al voto per le elezioni europee previste per l’8 e 9 giugno prossimi, tornata elettorale che come sempre coinvolgerà milioni e milioni di elettori in tutta l’Unione, anche se non sempre l’affluenza è all’altezza delle aspettative.

SANTI FRANCESI "L'AMORE IN BOCCA", FINALE DI SANREMO 2024/ Alessandro De Santis: "Onore essere qui"

COLLABORAZIONE TRA FANTASANREMO E UNIONE EUROPEA

La collaborazione tra il Parlamento europeo e i creatori del FantaSanremo fa parte di una strategia di comunicazione più ampia: ogni paese ha sviluppato una propria strategia locale, e in Italia è stato scelto il Festival di Sanremo come vetrina principale. Diciannove dei trenta artisti in gara hanno aderito a questa iniziativa, portando una matita sul palco, compreso Amadeus. Nessuno è stato pagato per partecipare a questa campagna, che è stata ideata in collaborazione tra il Parlamento europeo, Rai Pubblicità e l’agenzia Wonty Media, responsabile della creatività del FantaSanremo.

MAHMOOD, VINCITORE SANREMO 2024?/ "Tuta gold" conquista il pubblico: boato all'Ariston durante la finale

La scelta della matita è stata dettata dalla sua semplicità e dalla sua efficacia simbolica. Sanremo è solo una parte di questa campagna di sensibilizzazione, progettata per coinvolgere al voto soprattutto i giovani: durante la finale potrebbero essere lanciati altri messaggi sull’importanza del voto in una società democratica, e successivamente sarà sfruttato anche il palco dell’Eurovision, in programma dal 7 all’11 maggio in Svezia. Come sempre, per l’Italia parteciperà alla manifestazione il vincitore del Festival di Sanremo 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA