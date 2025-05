Perché si sono lasciato Antonello Venditti e Simona Izzo?

La vita di Antonello Venditti è stata segnata anche da alcune eventi riguardanti la vita privata, ovviamente, oltre alle pagine speciali scritte nel corso della carriera. Antonello Venditti è stato sposato con Simona Izzo e dalla loro storia d’amore poi svanita è nato il figlio Francesco. Più volte negli anni si sono rincorse voci riguardo alla fine della loro storia, con Antonello Venditti che ha puntato il dito contro l’ex moglie di averne parlato in abbondanza. Senza entrare troppo nel dettaglio, Antonello Venditti ha lanciato una frecciatina all’ex moglie, evitando di tornare sulle motivazioni della loro rottura: “Come mai è finita tra lei e Simona Izzo? Ne parla già lei, fin troppo”.

Oggi Antonello Venditti ha raccontato tra le colonne del Corriere della sera la sua nuova vita: “Sto con Anna, un amore fondato sulla stima. Quand’ero giovane il concetto di stima mi sembrava l’antiamore, oggi è il fondamento della nostra storia che non esclude il sesso, ma la completa” le parole del cantante.

Perché si sono lasciati Antonello Venditti e Simona Izzo? La teoria del tradimento

Negli anni in tanti hanno cercato di risalire ai motivi della rottura tra Antonello Venditti e Simona Izzo, ma non sono mai arrivate delle motivazioni in grado di far venire incontro entrambe le parti. L’attrice e attuale moglie di Ricky Tognazzi ha rivelato di aver rotto con il cantante romano per dei tradimenti subiti, anche se le rivelazioni choc fatte da Venditti negli anni successivi hanno lasciato immaginare scenari ben diversi, visto che il cantante ha confessato di aver tentato il suicidio dopo la separazione con l’ex moglie.

Nonostante la fine del loro matrimonio, Antonello Venditti è riuscito a costruire nel tempo un rapporto speciale con il figlio Francesco, rimasto sempre al suo fianco nel tempo. “Siamo sempre stati sulla stessa lunghezza d’onda” ha confessato il cantante tornando sulla storia finita con il cantautore.