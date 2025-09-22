Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia: la complicata separazione degli ex coniugi tra accuse e denunce

Oggi, 22 settembre, Clizia Incorvaia sarà ospite a La Volta Buona, il talk show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, dove parlerà dell’ultimo complicato anno della sua vita. Alcuni mesi fa, infatti, la showgirl ha dovuto affrontare la perdita di sua suocera, Eleonora Giorgi, scomparsa dopo una dura lotta contro il tumore. Ancora prima, Clizia ha dovuto affrontare anni molto difficili a causa della separazione dall’ex marito Francesco Sarcina, padre di sua figlia Nina.

Nayra Garibo, chi è la moglie di Francesco Sarcina/ Dal primo incontro alla dedica commovente al matrimonio

I due si sono lasciati ufficialmente nel 2019, con Francesco che l’aveva accusata di aver avuto una relazione con il suo migliore amico e testimone di nozze, Riccardo Scamarcio. Clizia ha poi negato le accuse, spiegando che la lettera di separazione era già arrivata precedentemente. Più recentemente, l’Incorvaia ha raccontato di aver subito violenza psicologica dall’ex marito e ha pubblicato alcuni video in cui si mostrano segni di percosse sul volto, lasciando intendere che durante il matrimonio ci sarebbe stata anche violenza fisica.

Clizia Incorvaia: “Quasi in anoressia per colpa della moda”/ “Una volta presi dei biscotti dalla spazzatura…”

Sarcina e la denuncia contro Clizia Incorvaia: dettagli

Negli ultimi mesi, Sarcina e Clizia sono poi finiti al centro dell’attenzione dei media, quando il cantante ha deciso di denunciare l’ex moglie per aver pubblicato foto e video della loro figlia Nina senza il suo consenso, sostenendo che Clizia abbia sfruttato l’immagine della bambina solo per scopi pubblicitari. I due sono quindi finiti a processo, segno che la loro relazione sia ancora oggi piuttosto tesa. A questo punto, non resta che seguire la nuova puntata de La Volta Buona per scoprire se la Incorvaia affronterà questa spinosa questione.