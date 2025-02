Perché si sono separati i Righeira? Stefano Rota rompe il silenzio sulla separazione con Stefano Righi: “Niente di specifico”

Nel momento di maggiore successo dei Righeira, con brani come Vamos a la playa e No tengo dinero, era impossibile immaginare o preventivare la fine del duo. Eppure, lo scioglimento dei Righeira è arrivato, ben due volte: la prima volta nel 1988, la seconda nel 2011 dopo un tentativo di ricucire lo strappo tra i due componenti. Il motivo non è mai stato chiarito fino alle più recenti dichiarazioni di Stefano Righi. Quest’ultimo in un’intervista ha spiegato perché si sono sciolti i Righeira.

Scendo nel dettaglio nell’intervista suddetta ha rivelato che non c’è stato un motivo specifico ma ha menzionato una lite ed un feeling ormai precipitato. C’è che ci aveva ipotizzato che l’arresto di Stefano nel 1993 avesse complicato irrimediabilmente i rapporti, ma a quanto pare il vero motivo dietro la fine dei Righeira è molto più semplice. “C’era uno scazzo dovuto ad un progressivo aumento di incompatibilità, niente di specifico, ma non ci sopportavamo più. C’è stato un progressivo allontanamento culminato in una lite che ha sancito la separazione. Ho continuato a fare serate da solo e da tempo non ci sentiamo più”, ha tuonato Stefano Righi.

Stefano Rota, che fine ha fatto dopo lo scioglimento dei Righeira?

Dunque, che fine ha fatto Stefano Rota? In una intervista al Corriere della Sera, l’ex partner artistico assicura di aver perso le sue tracce e di non aver più contatti con il collega. Sbirciando in rete, pare che Stefano Rota dopo la rottura con Righi abbia deciso di abbandonare del tutto il mondo della musica. Da quando i Righeira si sono sciolti, il cantante si sarebbe trasferito a Thiene, in provincia di Vicenza, dove ha intrapreso studi in diritto e letteratura. Nel 2014 ha recitato nel ruolo del Dottor Rank nella commedia “Casa di Bambola” diretta da Gabriele Calindri, intraprendendo una nuova strada. “Avevamo idee deliranti e una pressione addosso non facile da gestire. Siamo entrati in un vortice negativo che via via ci ha fatto mollare il colpo”, ha raccontato ancora Stefano Righi, in arte Johnson Righeira, nella curiosa intervista al Corriere della Sera.