Perché Signorini era assente a matrimonio di Francesca Cipriani/ Padrino del primo figlio per recuperare?

Perché Alfonso Signorini era assente al matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi? In molti se lo sono domandati, dato che il conduttore del Grande Fratello Vip sarebbe dovuto essere il testimone della sposa, come dimostrato anche dalle partecipazioni inviate agli invitati. A sostituirlo, a sorpresa, è stato alla fine Giucas Casella. Non si è trattato, però, di un vero colpo di scena, almeno per quanto riguarda i protagonisti dell’evento.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, quando il primo figlio?/ "Non vediamo l'ora.."

I due sposini, come rivelato dal direttore di Chi dopo lo scoppio della polemica, infatti, erano stati avvisati quindici giorni prima. “Non ho dato buca né tantomeno disertato il matrimonio per mia volontà. Avevo un importante impegno di lavoro che non potevo saltare, per cui ho dovuto rinunciare. Ho chiamato Francesca e Alessandro per avvertirli, come da buona educazione. Giucas non è stato un ripiego”, ha spiegato.

Alessandro Rossi, marito di Francesca Cipriani/ Figlio in arrivo e annuncio in diretta al GF Vip?

Perché Signorini era assente a matrimonio di Francesca Cipriani? L’ospitata al Grande Fratello VIP

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, dopo il matrimonio, sono stati ospiti di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip: il conduttore e tutti i membri del reality show hanno fatto i loro auguri alla coppia. Il direttore di Chi, da parte sua, è tornato a ribadire che avrebbe voluto presenziare all’evento in qualità di testimone come inizialmente era previsto, ma che purtroppo non ha potuto.

Riuscirà a farsi perdonare? Una ipotesi è che dopo il forfait che ha scatenato il caos sul mondo del web, il conduttore possa attendere adesso il prossimo evento lieto della coppia per rimediare all’assenza al momento del “sì”. I due, da parte loro, hanno già annunciato che cercheranno di diventare presto genitori. Non è da escludere, dunque, che Alfonso Signorini possa essere il padrino del loro figlio. Per scoprirlo non resta che attendere la nascita del bebè.

Alessandro Rossi, la gaffe mette in imbarazzo Silvia Toffanin/ “La prima notte...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA