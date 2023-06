Perché Silvia Mezzanotte ha lasciato i Matia Bazar?/ “Non mi sono più riconosciuta nella formazione…”

Silvia Mezzanotte e i Matia bazar: il primo incontro

I Matia Bazar rappresentano una delle band più longeve e importanti della musica italiana. La band ha avuto diverse voci femminili, da Antonella Ruggero a Silvia Mezzanotte. Quest’ultima è considerata una delle voci più belle della musica italiana e il suo connubio con i Matia Bazar è durato diversi anni, ma come nacque la collaborazione tra la cantante e la band? A raccontarlo, in un’intervista rilasciata tempo fa, fu proprio l’artista. “È accaduto nel 1999, in un locale di Pavia, dove mi esibivo. Avevo avvisato Giancarlo Golzi… mi ha detto: Non posso dirti niente ma stasera vado a dormire un po’ più tranquillo”, ha dichiarato al Tgcom24.

ELIO PETRI, MARIO DE FELICE E ALESSANDRO HABER: EX DI GIULIANA DE SIO/ "Mi ricordo che il primo film..."

La Mezzanotte lascia i Matia Bazar nel 2016. Ad annunciarlo, con un comunicato ufficiale, fu la stessa band: “È scoccata la Mezzanotte, Silvia lascia la festa dei Matia Bazar. Dopo i grandi successi ottenuti in Italia e all’estero con Antonella Ruggiero, Laura Valente, Roberta Faccani la band cambia la sua quarta vocalist, ma rinforza la propria attività in vista di un nuovo progetto discografico e nuovi live”.

Cathterine Spaak e Johnny Dorelli, genitori Gabriele Guidi/ "Persone estremamente semplici..."

Le parole di Silvia Mezzanotte

Dopo il comunicato dei Matia Bazar, Silvia Mezzanotte, in un’intervista rilasciata poi ai microfoni dell’Ansa, ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a lasciare la band dopo aver conquistato il successo e la popolarità. Una decisione presa con consapevolezza dalla Mezzanotte, arrivata nel momento in cui la cantante non si è sentita più rappresentata dalla formazione del gruppo musicale.

“Avevo offerto alla Bazar Music di continuare le nostre collaborazioni per il futuro sulla base di certi presupposti, soprattutto artistici, adeguati alla nuova realtà. Bazar Music non ha condiviso, e ha deciso di interrompere i nostri rapporti e di sciogliere il nostro sodalizio” – aveva detto Silvia Mezzanotte che, poi, nel salotto di Oggi è un altro giorno, ha spiegato: “Non mi sono più riconosciuta nella formazione che c’era…”.

Alexandre Kantorow, chi è il giovane pianista francese/ Una carriera già ricca di successi

© RIPRODUZIONE RISERVATA