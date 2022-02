Perché Silvia Toffanin conduttrice a “Striscia la notizia”?/ È già arrivato il primo Tapiro

Aria di novità a “Striscia la notizia“, dove arriva per una settimana Silvia Toffanin, pronta a sostituire Enzo Iacchetti e ad affiancare Ezio Greggio. La conduttrice di “Verissimo”, che sta vivendo una stagione davvero fortunata in termini di ascolti con il suo programma, ha accettato con entusiasmo questa nuova sfida che le permetterà di farsi conoscere dal pubblico in una veste per lei totalmente inedita.

Finora, infatti, la giornalista ha dimostrato di essere perfettamente a suo agio nell’intervistare gli ospiti che intervengono in studio, con cui spesso arriva a commuoversi, mentre ora potrà dare spazio anche alla sua ironia , caratteristica imprescindibile per chi siede dietro in bancone del tg satirico ideato da Antonio Ricci.

Silvia Toffanin conduttrice a “Striscia la notizia”: tutta la sua gioia

In occasione dell’ultima puntata di ‘Verissim0’, dove è intervenuto proprio Ezio, Silvia non ha nascosto la sua felicità per questa nuova opportunità professionale: “Che emozione, non dormo da una settimana” – sono state le sue parole. Il collega ne ha approfittato per consegnarle un Tapiro d’Oro, da anni smbolo del programma: “È il mio primo tapiro, ne sono molto orgogliosa” – sono state le sue parole.

Non è mancato l’in bocca al lupo da parte di un altro dei veterani della trasmissione, Enzo Iacchetti: “Sarai un portento, con Ezio sarete una coppia straordinaria”. Felicissima di vederla anche in questa nuova veste anche un’altra che conosce bene l’atmosfera che si respira nel tg satirico, Michelle Hunziker: “Sei nata per fare Striscia, erano anni che speravo che lo facessi, anzi speravo con me, ma sei in buone mani”- Da lunedì 28 tornerà un’altra coppia collaudata, quella composta da Francesca Manzini e Gerry Scotti.

