Perché Simona Ventura e Stefano Bettarini si sono lasciati? Accuse reciproche di tradimento ma lui attacca: “Lei tradì per prima”

Sono state una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo e quando il loro sogno d’amore è finito per anni sono rimasti al centro del gossip. A distanza di anni ancora in molti si chiedono perché Simona Ventura e Stefano Bettarini si sono lasciati e la domanda non ha ancora una risposta chiara e univoca. Le ultime dichiarazioni sui motivi della rottura risalgono al marzo scorso quando Stefano Bettarini accusò Simona Ventura di averlo tradito e fu propri questo tradimento a determinare la fine del loro matrimonio.

Nel dettaglio, l’ex calciatore in un’intervista al Corriere della Sera ha rivelato: “La separazione è avvenuta in seguito ad un suo tradimento. Io ingaggiai un investigatore privato, tenni la cosa nascosta per un po’ ma poi sbottai.” e subito dopo si è spinto oltre rilanciando: “Se avessi aspettato avrei scoperto molto altro.” Insomma, per Stefano Bettarini la fine del matrimonio con Simona Ventura è da imputarsi ad un tradimento da parte della conduttrice. Ad uscirne peggio, come un donnaiolo, è stato lui perché meno forte mediaticamente rispetto l’ex moglie. Tuttavia la conduttrice ha sempre dato un’altra versione dei fatti.

Simona Ventura e Stefano Bettarini perché è finito il loro matrimonio? Lei: “Io tradito uan volta, lui tante”

In questi anni c’è stato uno scambio infinito di accuse tra Simona Ventura e Stefano Bettarini sulla fine del loro matrimonio. E mentre l’ex calciatore ha accusato l’ex moglie di averlo tradito lei lo accusato di averla tradita ma non una volta sola bensì tante: “Io l’ho sempre saputo e gliene ho perdonate tante, anche con mie colleghe.” Dallo loro separazione sono passati anni ed oggi entrambi hanno voltato pagina. La conduttrice ha sposato il giornalista Giovanni Terzi mentre Bettarini dal 2017 fa coppia fisse con Nicoletta Larini con cui ha partecipato a Temptation Island Vip condotto proprio da Simona Ventura.



Come sono i rapporti oggi tra Simona Ventura e Giovanni Terzi? Nonostante ogni tanto si scambino accuse e frecciate tramite interviste e ospitate in tv, la conduttrice ed l’ex calciatore si sono riavvicinati, a sorpresa, nel 2018 soprattutto per il bene del loro figli Nicolò e Giacomo, la Ventura ha anche adottato un’altra figlia, Caterina, figlia di una lontana parente.

Simona Ventura e Stefano Bettarini: dal matrimonio da favola alla turbolenta separazione

Il primo incontro tra Simona Ventura e Stefano Bettarini risale al 1996, lei è una conduttrice in ascesa e conduce programmi di successo come Mai dire Gol, Scherzi a parte e Festivalbar mentre lui era un apprezzato e famoso calciatore. Si conoscono in Sardegna e scatta subito la scintilla, lei ha 31 anni e lui 24. Si sposano nel 1998 e poco dopo nasce il loro primo figlio Niccolò seguito un paio d’anni dopo da Giacomo. La crisi avviene nel 2004 e poco dopo i due prima si separano e poi divorziano, i veri motivi sul perché Simona Ventura e Stefano Bettarini si sono lasciati sono tanti e sicuramente in grand parte hanno influito i rispettivi tradimenti.