Perché Grazia e Simone del Grande Fratello 2025 hanno litigato. Una battuta di lei ha scatenato tutto.

Prime incomprensioni, prime scintille e primi scontri al Grande Fratello 2025 dove, oltre a Omer e Jonas, hanno litigato anche Simone De Bianchi e Grazia Kendi. Ad infiammare gli animi è stata una battuta, apparentemente innocua, di Grazia che, però, ha infastidito Simone che non ha nascosto il proprio risentimento nei confronti della compagna d’avventura. “Questa è la quinta provocazione che mi fai” ha affermato il giovane concorrente che ha poi aggiunto – “Mi stai facendo troppe provocazioni che mi stanno dando fastidio”.

Dichiarazioni, quelle di Simone che hanno spiazzato Grazia che non pensava di aver urtato la sua sensibilità con una battuta. “Io non ti ho provocato. Perché percepisci questo? Stai capendo male tutto, non so perché fai così” ha dichiarato Grazia che, però, non è riuscita a convincere Simone.

Simone De Bianchi contro Grazia Kendi: scintille al Grande Fratello 2025

Secondo Simone De Bianchi, Grazia Kendi continuerebbe a provocarlo con battutine poco gradite ma stando alle parole di Grazia, Simone si sarebbe scagliato contro di lei solo perché nella discussione che ha avuto con Anita Mazzotta si è schierata dalla parte di quest’ultima. “Sembra che tu stia trovando un pretesto per prendersela con qualcuno. Questo è un pretesto per litigare”, ha detto Grazia.

Simone ha poi cercato di trovare un punto d’incontro con Grazia che, però, non ha voluto. 2Ora non ho più voglia di parlare”, ha detto la concorrente mentre Giulio, vicino alla Kendi, ha provato a far ragionare il figlio di Francesco invitandolo a comprendere il modo di fare di Grazia. “Lei è così, non lo fa per cattiveria2, ha detto l’odontoiatra.