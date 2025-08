Perché Sissi 5 non ci sarà? Parla la produzione tedesca della fiction trasmessa da Canale 5 questa sera: svelata la spiegazione del gran finale

Perché Sissi 5 non ci sarà? Finisce stasera la fiction di Canale5: parla la produzione

Sta andando in onda questa sera, mercoledì 6 agosto 2025, in prima serata su Canale5 Sissi 4 Atto Finale l’ultima parte della saga dedicata alla figura iconica e per sotto molti aspetti rivoluzionaria dell’Imperatrice Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach conosciuta in tutto il mondo come Imperatrice d’Austria e soprattutto con il soprannome di Sissi. Figura complessa e problematica ma anche ribelle e illuminata, la Sovrana che è morta assassinata dall’anarchico Luigi Licheni è ormai una figura leggendaria a cui sono stati dedicati moltissimi film e serie tv.

L’ultima in ordine di tempo è la fiction tedesca con protagonista Dominique Devenport e Jannik Schumann che si sofferma anche sulla storia d’amore tutt’altro che idilliaca tra l’Imperatrice e Franz ed in attesa del gran finale ormai non ci sono dubbi che non è prevista una quinta stagione, perché Sissi 5 non ci sarà? Il motivo è presto detto ed a rivelarlo è stata la stessa produzione tedesca della fiction trasmessa da Canale 5 che ha svelato come la storia si è ufficialmente conclusa con la quarta stagione: è l’atto finale della serie, che chiude la narrazione in modo definitivo e non lascia spazio a sequel futuri.

Come finisce Sissi 4: spoiler e spiegazione del finale della fiction di Canale 5

La quarta ed ultima stagione di Sissi finisce questa sera, mercoledì 6 agosto 2025 in prima serata su Canale5. Per quanto riguarda la trama gira attorno alla figura della futura Imperatrice che sarà alle prese con scelte importanti tra la voglia di libertà ed i suoi doverti a corte. La morte improvvisa del padre per un infarto non solo la sconvolge ma la spinge anche ad essere più consapevole. E quando il castello passa a Georg Basselet von La Rosé a causa delle scommesse perse dal padre ci sarà una svolta inaspettata.

La protagonista, però, testarda e combattiva come sempre sarà pronta a sfidare a cavallo Georg. Nello sfondo la sorella Sophie Charlotte vive una storia d’amore proibita con Ludwig di Baviera, mentre combattuto tra amore e potere è il fratello Louis. E poi ancora c’è Linda, sorellastra di Sissi, che rischia di essere arrestata con l’accusa di aver ucciso la madre e la principessa farà di tutto per scagionarla. Il finale conclusivo e che non lascia spazio a sequel segnerà il passaggio della Principessa da giovane ribelle a donna matura padrona del suo destino.