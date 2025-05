Sognando… Ballando con le stelle slitta ancora: ecco perché

Rispetto a quanto preventivato inizialmente, Sognando Ballando con le Stelle 2025 rischia di slittare ancora. Mentre scriviamo, infatti, va ancora in onda su Raiuno la sfida di tennis tra Jannik Sinner e Tommy Pau. Il cronista Rai, ricorda, che dopo le semifinali verrà trasmessa regolarmente la seconda puntata del talent di Milly Carlucci, rassicurando chi iniziava a temere un cambio di programma netto o addirittura un rinvio alla settimana prossima.

La decisone di di trasmettere in chiaro la sfida ha inevitabilmente scombussolato i pani della conduttrice di Sognando Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, ma la pazienza è la virtù dei forti e l’attesa dovrebbe essere premiata con una puntata imperdibile. Dunque quando va in onda la seconda puntata di Sognando Ballando con le Stelle 2025? Non è dato saperlo, dipende tutto dal tennis. Potremmo dover attendere le 22.30, le 23.00 o addirittura oltre. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Perché Sognando… Ballando con le stelle slitta questa sera: quando inizia la puntata di questa sera

Nuovi ed imprevisti cambi di palinsesto su Rai1 se la prima puntata dello spin-off dello show di Milly Carlucci ha rischiato di non andare in onda a causa dell’elezione del nuovo Pontefice Leone XIV, avvenuta poi giovedì, la risposta alla domanda perché Sognando… Ballando con le stelle slitta la messa in onda nella puntata di questa sera è un’altra: a causa delle semifinale degli Internazionali d’Italia. La rete ammiraglia Rai, infatti, ha decido di trasmettere i due match in chiaro.

E dunque il palinsesto di Rai1 nella giornata di oggi, 16 maggio 2025, è stato completamente rivoluzionato ed a partire dalle 20.35 Rai1 trasmetterà il Tennis: Internazionali BNL d’Italia, il match in cui il numero uno al mondo, Jannik Sinner, si gioca l’accesso alla fine contro Tommy Paul. La scelta di trasmettere in chiaro un evento così importante e di interesse e rilevanza sportiva nazionale cozza un po’ con l’interesse più prettamente televisivo di programmi e conduttori che vedono le loro trasmissioni cancellate oppure costrette a slittare.

Quando va in onda Sognando… Ballando con le stelle questa sera, 16 maggio 2025: l’inizio rischia di slittare alle 23.30

E dunque scendendo nel dettaglio, il palinsesto di Rai1 di oggi, venerdì 16 maggio 2025, è stato totalmente rivoluzionato. La volta buona di Caterina Balivo è andato in onda in versione ridotta per lasciare spazio all’incontro di tennis tra Lorenzo Musetti ed Alexander Zverev a partire dalle 15.30. Successivamente dalle 20.30 verrà invece trasmesso l’altro incontro degli Internazionali BNL d’Italia di tennis tra Janik Sinner e Tommy Paul. E per questo motivo la puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino non andrà in onda e la puntata di questa sera di Sognando… Ballando con le stelle slitta alle 21.50, nel caso in cui il match si protragga oltre il previsto rischia di iniziare anche più tardi alle 22.30, 23.00 oppure addirittura alle 23.30.