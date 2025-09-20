Perché Soleil Sorge e Luca Onestini si sono lasciati? Parla l'influencer: "Non l'ho tradito con Marco Cartasegna. Ecco la verità"

Dopo il gravissimo lutto che l’ha colpita nei mesi scorsi con la morte dell’amata mamma Wendy Key in seguito alla lunga malattia, Soleil Sorge è ospite a Verissimo da Silvia Toffanin nella puntata di oggi, sabato 20 settembre 2025. L’influencer concederà una lunga intervista alla conduttrice sbilanciandosi sulla sua vita privata e sulla carriera parlando anche dei suoi amori presenti e soprattutto passati.

In molti sanno, infatti, che Soleil deve la sua popolarità alla partecipazione ad Uomini e Donne in cui era una delle corteggiatrici dell’allora tronista Luca Onestini. Lui la scelse ma poco dopo scoppio il caos. Lui fu scelto come concorrente del Grande Fratello Vip mentre lei pare che avesse una storia con Marco Cartasegna, l’altro tronista di Uomini e Donne. I due ebbero un duro confronto al GF e la loro storia finì lì. Perché Soleil Sorge e Luca Onestini si sono lasciati? Le versioni dei diretti interessati sono state sempre discordanti.

Solei Sorge sulla fine della sua relazione con Luca Onestini: “Non l’ho tradito”

Perché si sono lasciati Soleil Sorge e Luca Onestini? Per Onestini ci fu il tradimento di Soleil Sorge con Marco Cartasegna mentre Soleil ha sempre respinto tale accusa. All’epoca in un’intervista concessa al magazine Uomini e Donne ha ammesso: “Io non ho mai tradito Luca. Ho messo fine alla relazione con una lettera quando era dentro la Casa. Ma la fine era iniziata ben prima. Marco è entrato nella mia vita due volte. La prima durante Uomini e Donne, poi ci siamo rivisti per caso a un party. Quella sera abbiamo scherzato da amici, senza andare oltre. Ma bastava che ci vedessero insieme per far esplodere il gossip. Io stavo impazzendo.” Ed ha aggiunto che Luca è stato un suo grande amore, c’è stato il colpo di fulmine ma poi qualcosa si è rotto, forse hanno bruciato troppo le tappe.