Sonia B ha lasciato definitivamente Simone dopo Temptation Island 2025: ecco cosa l'ha portata a prendere questa drastica decisione

Ultima puntata di Temptation Island 2025 e poi… e poi… dove Filippo Bisciglia ripercorrerà il viaggio nei sentimenti di una coppia molto chiacchierata che ha regalato un grande colpo di scena ovvero Sonia B. e Simone. Infatti i due, dopo essersi lasciati, sono tornati assieme per poi annunciare di star per diventare genitori. Una vera doccia e fredda per via di come è andato il falò di confronto.

Temptation Island 2025, nuovi colpi di scena per Valerio, Sarah e Ary/ Com'è finita tra loro

Lei lo aveva lasciato perché non sarebbe riuscita a fidarsi più di lui e invece, poi, lo aveva perdonato appunto perché sta per diventare madre. Ma i due stanno ancora assieme oppure hanno deciso di separarsi per sempre? Stando alle anticipazioni della puntata di questa sera, tra Sonia e Simone è definitivamente finita. Il motivo? Lei ha davvero scoperto dei tradimenti da parte dell’uomo che sarà il padre di suo figlio.

Speciale Temptation Island 2025 oggi 22 settembre/ Diretta e coppie: annuncio bomba per Sonia B e Simone

Temptation Island 2025: svelato il sesso del bambino di Sonia B. e Simone

Ad anticipare cosa vedremo nello speciale di Temptation Island 2025 del 22 settembre è Dagospia, che svela le motivazioni che hanno portato Sonia B. a decidere di non dare un’altra possibilità al suo compagno. Sonia ha infatti scoperto che Simone non ha solo “concretizzato qualche fantasia” ma che “Aveva proprio un’altra relazione prima di entrare nel programma”. La ragazza ha scoperto tutto e ha deciso perciò di lasciarlo definitivamente, trasferendosi in Sicilia per trascorrere l’estate con sua zia. E lui? “Dopo un video in cui fanno compere per il nascituro, si becca il video di lei in cui lo smaschera.”, ha anticipato la fonte. Insomma, Simone scoprirà che Sonia non è disposta a perdonarlo, né a tornare con lui. Nonostante ciò, non lo escluderà dalla vita del bambino che porta in grembo e che è suo figlio.