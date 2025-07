Perché Sonia M. e Alessio tornano a Temptation Island 2025? Colpo di scena dopo il falò di confronto: "Sono tornati insieme!": rumor

Anticipazioni Temptation Island 2025, cos’è successo a Sonia M. e Alessio: sono tornati insieme?

Il viaggio nei sentimenti di Sonia M. e Alessio a Temptation Island 2025 è finito con un falò di confronto nel quale Alessio ha scelto di uscire separati ma adesso le anticipazioni Temptation Island 2025 sulla prossime puntate svelano che ci sarà un clamoroso colpo di scena ed i due ritorneranno nel reality. Del resto Filippo Bisciglia dopo la fine turbolenta della loro relazione aveva lasciato intendere che dei due si sarebbe parlato ancore e che li avremmo rivisti ma cos’è successo alla coppia formata da Sonia Mattalia e Alessio Loparco dopo Temptation Island?

Riavvolgendo il nastro, i due avvocati pugliesi rispettivamente di 48 anni lei e 39 lui hanno deciso di mettere alla prova il loro amore perché ‘turbolento’. Tuttavia pochi giorni dopo l’inizio del programma lui si era lasciato andare a delle frasi choc, confessando di non essere sicuro di amarla e forse di non averla mai amata ma provare per lei solo della riconoscenza. Lei ha chiesto il falò di confronto immediato ma lui non si è presentato così lei, che nel frattempo aveva ottenuto la simpatia delle altre ragazze e poi quella del pubblico è diventata la loro consigliera mentre lui è finito relegato in hotel chiedendo poi per ben due volte il falò.

Il falò di confronto tra Sonia M. ed Alessio a Temptation Island 2025 è stato surreale, tra giri di parole e retorica forense, qualcosa che mai si era visto prima nel programma. E tra frasi a effetto ed uscite teatrali (a dir poco), che sono diventati virali sul web i due hanno deciso di uscire separati dal reality ma cos’è successo tra Sonia M. e Alessio dopo Temptation Island 2025?

Perché Sonia M. e Alessio tornano a Temptation Island 2025? “Stanno insieme”: il rumor

Tuttavia le anticipazioni sulla prossima puntata del reality di Canale 5 svelano che ci sarà il colpo di scena. Perché Sonia M. e Alessio tornano a Temptation Island 2025? Non si hanno informazioni certe da fonti affidabili ma stando alle voci che circolano sul web sembrano non esserci dubbi su un ritorno di fiamma tra i due. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato svariate segnalazioni secondo cui alcuni amici della coppia le avrebbero confidato che Sonia e Alessio avrebbero riallacciato i rapporti dopo il programma ma manterrebbero il riserbo per non violare gli accordi contrattuali con la produzione del reality.

E non solo, un’utente avrebbe aggiunto di aver incontrato Alessio da solo al mare e, alla domanda su Sonia, lui avrebbe risposto: “Come è andata a finire? Nella vita si può sistemare tutto”. E poi ancora lo stesso Loparco nei giorni scorsi sui social, a chi gli chiedeva se fosse ritornato insieme alla sua donna, ha risposto con un chiaro ‘SI’ subito dopo cancellato ed adesso i due ritorneranno nel programma dopo la separazione perché ci sono stati degli ‘importanti sviluppi’. Sono tornati insieme?