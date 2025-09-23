Svelato il motivo per il quale Sonia M era assente al gender reveal di Sonia Barrile a Temptation Island 2025: non c'entra una lite tra le due donne

Temptation Island 2025 si è concluso con una domanda che tanto ha fatto rumore sui social: perché Sonia M. non ha presenziato al gender reveal di Sonia Barrile? Nel corso dello speciale del 22 settembre, Sonia B ha infatti deciso di fare scoprire il sesso del bambino che aspetta insieme alle altre fidanzate del programma, oltre che all’ormai ex compagno Simone. Molti hanno però subito notato che tra le fidanzate in questione mancava Sonia Mattalia. Una sorpresa, visto che tra le due Sonia, durante il programma, si era instaurato un bel rapporto d’amicizia e sostegno reciproco; motivo per il quale molti hanno iniziato a sospettare che tra le due donna possa essere accaduto qualcosa.

“Hanno litigato”, è allora l’ipotesi che ha preso piede sui social. Un possibile retroscena dietro le quinte del quale non si sarebbe saputo nulla fino ad oggi. Nelle ultime ore è però è un’altra la verità che è venuta a galla.

Nessuna lite tra Sonia M e Sonia B di Temptation Island 2025: ecco cos’è successo tra loro

Sonia Mattalia e Sonia Barrile non hanno litigato. Ad impedire alla prima di essere al gender reveal della seconda, durante lo speciale di Temptation Island 2025, sono stati “motivi logistici”. È quanto fa sapere LolloMagazine, svelando che nel giorno della registrazione della puntata in questione, Sonia M non è riuscita ad arrivare in tempo, motivo per cui non ha potuto prendere parte alla sorpresa. Nessuna frattura, dunque, tra le due donne e lo confermerebbe anche il fatto che Sonia M e Alessio erano presenti all’inaugurazione della palestra di Simone Margagliotti, qualche giorno fa.

