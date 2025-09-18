Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, perchè si sono lasciati? Un amore travolgente ma con un epilogo amaro.

Entrambi hanno vissuto l’esperienza a Uomini e Donne; eppure, ironia della sorte, non è stato il dating show a suggellare il loro amore. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, reduci da percorsi affini, si sono incontrati per la prima volta al Grande Fratello Vip. Una scintilla che non è scoccata nell’immediato; lei era nella Casa più spiata d’Italia dagli albori, lui è entrato in un secondo momento. Il tempo di conoscersi in profondità, nelle viscere dell’emotività che per la convivenza forza emergono volenti o nolenti. Da lì ben conosciamo il seguito della liaison, scandita anche dal lieto evento della nascita della loro prima figlia: Celine Blue. Ma perchè Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati?

Oggi sono note le vicende legali, la burrasca determinata dalla fine del loro amore; accuse reciproche, scontri in tribunale, accuse pesanti. Ai meno attenti o avvezzi alle vicende di gossip, forse è però sfuggito il tassello di base: perchè Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati? Inizialmente nulla di scabroso, semplicemente un evolversi del rapporto che è da mettere in conto: diatribe, liti per divergenze caratteriali e per intenti non affini, mancanze di rispetto e incomprensioni. Poi, la situazione è sfociata in un presunto tradimento che però la controparte ha sempre smentito.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, un amore già logoro o ad essere fatale è stato il presunto tradimento?

Un viaggio ad Ibiza, l’incontro con un’ex fidanzata: “Ho foto e video che lo confermano”, parte così l’accusa di Sophie Codegoni agli albori della rottura con Alessandro Basciano. Lui, più volte tra le lacrime, ha rispedito al mittente le accuse smentendo in maniera categorica qualsivoglia tradimento o mancanza di rispetto di quel genere. Per l’ex volto del Grande Fratello Vip si trattava unicamente di un incontro di lavoro, nulla di più. Eppure, la tesi della Codegoni non si è mai smossa da quella versione, avvalorata appunto dalle prove in suo possesso.

Ma quindi, perchè Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati? Non c’è forse una risposta univoca; al di là del presunto tradimento, non è detto che sia stata questa la matrice fondamentale. Forse il rapporto era già logoro, asfissiato da litigi e incomprensioni – come citato in precedenza – che evidentemente risultavano difficili da limare. Oggi entrambi seguono la propria strada e le possibilità di un ritorno di fiamma sono letteralmente inesistenti.