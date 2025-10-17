Perché Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati: tradimenti e stalking, chiuse le indagini e il dj rischia il rinvio a processo

Perché Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati? Dall’amore nato al GF alle accuse di stalking

Sembrava un amore destinato a durare e invece non solo è finito dopo pochi anni ma anche nella maniera più burrascosa e scioccante con tanto di accuse di stalking e rinvii a processo. A trovare il coraggio di raccontare perché Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati è stata la stessa giovane influencer in svariate interviste tra cui una al Corriere della Sera. Sophie e Alessandro si sono conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2021. Finito il reality hanno iniziato subito una convivenza e nel maggio del 2023 è nata la loro figlia Celine Blue.

Tutto cambia quando Sophie Codegoni scopre i tradimenti di Alessandro Basciano. Sophie inizia ad indagare e, convinta che il suo fidanzato l’avesse tradita decide di lascialo. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati a causa dei tradimenti di lui scoperti dall’influencer ma dopo la fine della loro storia per l’influencer è iniziato un vero e proprio inferno perché Basciano non ha affatto accettato la loro separazione: “Ovunque io andassi, lui lo sapeva e mi mandava la foto di dove ero. Sapeva tutto. Mi scriveva: “P*****a, ti tolgo la bambina”. C’era gente che mi controllava fuori dalla mia porta di casa.” Esasperata Sophie decide di denunciare Alessandro nel dicembre del 2023 per stalking. Inizia tutto l’iter giudiziario ma Basciano ha sempre contestato le accuse rivelando di aver sofferto di depressione e di attacchi di panico per la loro separazione.

Sophie Codegoni: chiuse le indagini contro Alessandro Basciano, il dj rischia il processo

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, durante la loro relazione Sophie Codegoni ha denunciato di aver subito varie minacce e violenze psicologiche. Quando ha scoperto il tradimento di Alessandro Basciano lo ha lasciato una prima volta ma poi lui l’ha convince di essere cambiato, Sophie ritira la denuncia e ritorna con il dj romano ma la situazione non migliora, anzi, ha rivelato, durante le litigate, “lui buttava fuori di casa me e la bambina. Poi lo perdonavo perché lui era bravissimo a dimostrarmi che si comportava così per colpa mia. E il copione era sempre lo stesso: all’apice del disastro, iniziava la sua fase del pentimento: ho sbagliato, giuro che cambierò, vado dallo psicologo”. Ricatti emotivi, pedinamenti, minacce e insulti sarebbero proseguiti fino a novembre 2024 quando la Codegoni lo ha denunciato di nuovo.



In attesa del processo, la Corte di Cassazione a Maggio 2025 ha disposto le misure cautelari su Alessandro Basciano: dovrà ora indossare il braccialetto elettronico e rispettare sia il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri, sia il divieto di comunicazione nei confronti di Codegoni e della figlia ma il dj 28 aprile l’uomo è partito per Miami. Il 29 settembre 2025 si sono chiude le indagini su Basciano e nei prossimi 20 giorni verrà depositata la richiesta di rinvio a giudizio, che porterebbe Basciano direttamente in tribunale per il processo.