Perché Sossio Aruta e Ursula bennardo si sono lasciati?/ L’ex Uomini e Donne svela nuovi dettagli

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, dopo essersi incontrati e innamorati nello studio di Uomini e Donne, hanno lasciato insieme il programma vivendo una bellissima storia d’amore che è stata coronata dalla nascita della figlia Bianca. Dopo anni, però, la storia tra i due è finita e Sossio ha lasciato la casa in cui viveva con Ursula. L’ex coppia ha annunciato la rottura sui social dove, pochi giorni fa, la stessa Ursula ha annunciato che non mostrerà più la figlia Bianca dopo un’esplicita richiesta di Sossio. Oggi, invece, a parlare della situazione con Ursula svelando nuovi dettaglio è Sossio che ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni del portlae Coming Soon spiegando il motivo per cui è andato via di casa.

“Sono molto dispiaciuto, non sono andato via per mia volontà, ma invitato a farlo. Non mi sarei mai allontanato da mia figlia. Purtroppo, non avevo una casa a Taranto ed è stato difficile trovarla nell’immediato e avendo perso il lavoro da poco, mi sono ritrovato a dover andar via. L’unica soluzione era tornare nella mia città. Purtroppo, oggi mi ritrovo a 53 anni a ricominciare un’altra vita, perché da 6 anni avevo investito su una città, una famiglia, degli amici”, ha spiegato Sossio.

Sossio Aruta, a Coming Soon, ha raccontato di aver fatto di tutto per ricucire lo strappo con Ursula Bennardo “ma dall’altra parte non c’è stato verso. È stata una sua decisione dovuta alla mancanza d’amore. Il nostro rapporto è sempre stato bello, ma litigioso. Alla fine, lei ha preso la sua decisione perché si è stancata”, ha aggiunto, ma come sono attualmente i rapporti tra i due?

“Ursula non vuole parlare con me da quattro mesi, ha l’atteggiamento di una persona che è stata lasciata, ma non è così. Sono io che sono stato lasciato. E di mezzo c’è nostra figlia, che è molto legata a me. Ursula come madre è eccezionale, non potevo scegliere di meglio e avevo un rapporto bellissimo con nostra figlia, stavamo insieme h24. Ora, invece, l’ho vista solo due volte […]È arrabbiata con me, a volte non vuole fare le videochiamate con me perché sente che l’ho delusa”, ha concluso.

