L’Isola dei Famosi 2025 oramai è sempre più decimata, visto che durante la terza puntata arrivano altri due abbandoni. Si tratta di Spadino e Nunzio che confermano la loro volontà di lasciare il gioco. Tutto ha inizio con Veronica Gentili che chiama l’ex ballerino di Amici e Spadino per comunicar loro: “voi siete andati nella zona tecnica chiedendo alla produzione che volevate mangiare dicendo che non se non vi facevano mangiare saresti andati via. Non è giusto, visto il patto che abbiamo fatto”. Spadino dice la sua: “sapevo che si arrivava a questo punto. Ho chiesto una barca per andarmene, non sto più bene, non mi sento più me stesso, ho problemi fisici, ho chiesto un pasto per la sera, non ho fatto minacce se poi vogliamo fare audience su di me è un altro mondo”.

Dallo studio Veronica ribatte: “l’Isola non fa prigionieri, se uno ha voglia di resistere lo fa, se non ce la fa si può andare a casa mica vi imbavagliamo”. Poi è la volta di Nunzio, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, che comunica cosa sta succedendo: “non mi sono mai lamentato su fame, sonno e niente. Vado a casa perchè non sono più me stesso, ieri stavo veramente male, sinceramente mi sono spaventato. Ho fatto due conti con me stesso, non sono più felice, sono stato leader tutta la settimana e mi sono preso cura degli altri, ma ora voglio prendermi cura di me stesso”.

Dallo studio Simona Ventura, opinionista de L’Isola dei Famosi 2025, cerca di far ragionare i due giovani Spadino e Nunzio a pensarci bene prima di lasciare il programma. “Ho fatto anche io l’isola e so quello che dico. Siete un esempio per i ragazzi giovani che vi vedono da casa, si sapeva che era difficile, ma dovete capire che questa è un’esperienza unica che non rivivrete mai più. Rimpiangerete questa esperienza, se vuoi riuscite a superare, voi ve la porterete dietro nella vostra vita che sarà lunga, siete giovanissimi, vi temprate. Imparate anche nelle difficoltà, siete una generazione molto fragile, ma potete dare l’esempio di andare oltre e superare le difficoltà. Siete un esempio, se tornata a casa tradite anche le persone che vi guardano” – dice la conduttrice.

Spadino comunica la sua scelta: “ho fatto un’esperienza che è quattro volte più potente dell’isola, con tutto il bene che questa esperienza che mi cambi la vita non lo farà. Ringrazio a tutti, vi voglio bene, me ne voglio andare a casa con il sorriso perchè ho paura di perderlo”. Poi è la volta di Nunzio: “sono onorato di aver preso parte questa fantastica avventura, a malincuore vado a casa”.