Mentre si parla di chiusura anticipata per l’Isola dei Famosi 2025 a causa dei suoi tanti ritiri, uno degli ormai ex concorrenti torna sotto i riflettori proprio per le motivazioni del suo addio anticipato al programma. Parliamo di Spadino, concorrente del gruppo Giovani che, durante l’ultima diretta, ha annunciato il suo ritiro dal programma, adducendo come motivazione la sofferenza che ne consegue dalla fame e dalle provazioni del reality.

Adinolfi distrugge Teresanna all'Isola: "Attacchi alle spalle come i vigliacchi e manipoli Chiara"/ Dura lite

Insieme a Nunzio Stancampiano, Spadino ha lasciato la playa pronto a tornare in Italia. Eppure, pochi giorni dopo il suo ritiro, spunta un’indiscrezione che mette in discussione le motivazioni di questo abbandono. Stando, infatti, a quanto rivelato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, Spadino avrebbe abbandonato non a causa della fame, bensì per la sua ex fidanzata.

Giglio e Yulia Bruschi dicono no a Temptation Island/ “Ci piacerebbe L’Isola dei Famosi”

Spadino ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2025 a causa della sua ex fidanzata?

Stando agli ultimi rumor, sull’Isola dei Famosi 2025 è infatti in arrivo, in qualità di nuova concorrente, la sua ex fidanzata Jasmin Melika Salvati, che il pubblico ha conosciuto a Italia Shore (stesso reality che ha reso noto il naufrago). A quanto pare, Spadino sarebbe venuto a conoscenza di questo arrivo e, per evitare l’incontro, avrebbe deciso di abbandonare l’Isola. “Esce lui ed entra l’ex. E persone vicinissime a Spadino fanno sapere che ha lasciato l’isola proprio perché sapeva che sarebbe entrata la sua ex, – scrive Venza attraverso il suo profilo Instagram, dove aggiunge – quindi ha voluto evitare ogni tipo di speculazione sulla vicenda sentimentale che li riguarda e sui motivi che li ha portati a lasciarsi…” Al momento, il diretto interessato non si è espresso su questo gossip che circola da ore; lo smentirà?