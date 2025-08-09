L'ex coppia Ventura - Bettarini ha vissuto una storia d'amore lunga e intensa, che è poi volta al termine e che è diventata solo un ricordo.

I due sono stati insieme per molto tempo, pronunciando il fatidico sì nel 1998 e mettendo poi al mondo i due figli Niccolò e Giacomo, nati rispettivamente nel 1998 e nel 2000. La loro storia è durata circa dieci anni, e per tutto questo tempo entrambi si sono sempre mostrati molto innamorati e felici. Nel 2008 è però arrivato l’annuncio del tutto inatteso: Ventura e Bettarini hanno reso nota la rottura e hanno confessato di voler prendere due strade differenti. Da allora sono trascorsi anni: lei si è sposata con Giovanni Terzi, lui è legato sentimentalmente a Nicoletta Larini.

Simona Ventura e Bettarini: il motivo dell’addio

Ormai è trascorso molto tempo dal momento della loro separazione, e a svelarne qualche dettaglio in più p stata proprio la conduttrice. Nel corso di qualche intervista, Ventura ha parlato del motivo che ha portato entrambi a una rottura definitiva. La colpa sarebbe da attribuire anche a lei, dato che era stata molto impegnata con le sue attività lavorative. “Quello con Stefano Bettarini è stato un amore giovane, bello, di pancia“, ha infatti raccontato l’attuale moglie di Giovanni Terzi, “Ma io ai tempi volevo far tutto, pensavo solo ed esclusivamente alla carriera“. In quegli anni lavorava ma, allo stesso tempo, faceva la mamma e usciva la sera.

Bettarini giocava intanto in un’altra città e, come da lei detto, ““non era possibile continuare, su quella base nessun matrimonio sarebbe durato“. Nonostante l’affiatamento che avevano sempre dimostrato di avere, i due hanno ad un certo punto annunciato la separazione. “La separazione è stata peggio di quella delle persone normali“ – ha continuato lei – “perché la nostra era completamente mediatica ed era un continuo dolore. E’ stato un periodo tostissimo“.

Sembrerebbe quindi che i tra i due ci siano state all’improvviso delle incompatibilità caratteriali, che li avrebbero portati ad allontanarsi. I due ex coniugi sono oggi in buoni rapporti e hanno deciso di mantenere questo legame disteso soprattutto per il benessere dei figli. Le loro strade si sono divise, ed entrambi hanno iniziato altre relazioni. Simona Ventura si è ad esempio sposata con Giovanni Terzi, mentre lui è legato ad una donna di nome Nicoletta Larini, modella e fashion blogger apparsa qualche anno fa nel reality Temptation Island Vip. Nonostante gli anni trascorsi, i due hanno ritrovato la serenità e aperto un nuovo capitolo delle proprie rispettive vite. Con i loro figli, formano una sorta di famiglia allargata.

