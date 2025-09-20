Perché Stefano De Martino e fidanzata Caroline Tronelli hanno litigato? "C'entra Belen Rodriguez", spuntano nuovi rumor sui motivi dello scontro

Lite Stefano De Martino e Caroline Tronelli: spuntano i presunti motivi e c’entra la gelosia per Belen Rodriguez?

Il magazine Oggi nel suo ultimo numero ha lanciato un clamoroso spoiler sulla coppia formata dal conduttore di Affari Tuoi e la giovane influencer. Gli ultimi mesi non sono stati per niente facili per Stefano De Martino, prima ha subito il furto dei video intimi con la fidanzata, poi ha visto il suo format superato negli ascolti da La ruota della fortuna di Gerry Scotti ed infine proprio ieri si è diffusa la notizia che è stato derubato ed in tutto questo si inserisce anche la lite con la fidanzata Caroline Tronelli.

Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, i due nei giorni scorsi sono andati a cena in un ristorante romano, nella zona Prati, ma ad un certo punto tra Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli è scoppiata una lite concitata al punto che lei ad un certo punto se n’è andata e lo ha lasciato solo al tavolo. E non è tutto, Stefano per qualche minuto è rimasto seduto al tavolo, sia per far calmare le acque che per evitare di dare adito ai giornalisti ma quando è tornato a casa non è potuto salire subito. Il settimanale, infatti, riporta anche che lei inizialmente non voleva aprirgli il portone.

Perché Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli hanno litigato? Spunta retroscena

Dopo lo scoop lanciato da Oggi in molti si sono chiesti perché Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli hanno litigato, quali sono i motivi alla base dello scontro ed a questo punto è il sempre attento sito di Dagospia ha spiegato i presunti motivi, lanciando il rumor: “I problemi di coppia nascerebbero perché lei “è da sempre gelosa di Belen e c’è chi fa illazioni sibilline su Caroline, la ragazza dagli occhi “ficcanti” riguardo una recente vicenda.” Nervi a fior di pelle per il furto e la diffusione di video intimi, e gelosia verso l’ex moglie del compagno a causa delle voci di un loro possibile avvicinamento stando agli ultimi rumors avrebbero fatto esplodere la giovane.