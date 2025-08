Stefano De Martino ha deciso di dire addio ai tatuaggi e oggi spunta anche un motivo clamoroso.

Dalla partecipazione, come allievo, alla scuola di Amici ad oggi, la vista di Stefano De Martino è notevolmente cambiata. Dopo aver lasciato la carriera da ballerino ha deciso di dedicarsi totalmente alla conduzione ed oggi è uno dei volti di punta della Rai. Nel corso degli anni, anche l’aspetto fisico di De Martino è cambiato: sono aumentati i muscoli ma anche i tatuaggi di cui, però, ad un certo punto, il conduttore napoletano si è pentito come ha raccontato lui stesso nel 2022 nel corso di un’intervista rilasciata nel programma La Conferenza Stampa.

Mauro Icardi, sgarro all'ex moglie Wanda Nara?/ "Ha regalato tutti i suoi vestiti, scarpe e borse di lusso"

“Ho un po’ di tatuaggi sparsi, anzi, adesso vi do un consiglio da uno che ne ha tanti. Non ve li fate ragazzi, tanto vedrete che cambierete idea, fidatevi. Se proprio dovete farveli, fateveli piccoli e nascosti. Durante la vita si cambiano tante di quelle idee. Avere una cosa permanente è come avere lo stesso taglio di capelli per tutta la vita. Rischiate di fare come me, che mi sono pentito. Sono come le donne che si fanno la frangia e dopo due giorni di entusiasmo dicono ‘non vedo l’ora che mi ricrescano i capelli’. Io vorrei che mi ricrescesse la mia pelle pulita sopra, ma non posso“.

Chi è Chiara Giordano, l'ex moglie di Raoul Bova/ Il supporto dopo l'addio a Rocio Munoz Morales

Stefano De Martino e la rimozione dei tatuaggi: c’entra la Rai?

A maggio 2024, Stefano De Martino ha cominciato a rimuovere i tatuaggi de cui non si sente più rappresentato e, ogni volta che, sui social, pubblica una foto, i fan notano sempre qualche pezzo di tatuaggio che è andato via, ma qual è il vero motivo di tale scelta? Secondo il direttore del settimanale Oggi, su tale scelta, potrebbero esserci state delle “pressioni dall’alto”.

“Stefano è conduttore, ballerino, artista, ma in questi giorni l’abbiamo visto sotto l’aspetto di dipendente Rai, perché evidentemente sotto pressione ha deciso di rimuovere diverse tracce d’inchiostro che aveva in parte visibili. Mi viene in mente in particolare una fotografia dove si vede proprio un cerotto sul collo. Infatti sta rimuovendo i suoi disegni più visibili. Motivo? Una pelle ‘più pulita’ per il ruolo da conduttore Rai. Ma è giusto doversi cancellare per adeguarsi? Danno così fastidio?“, si chiede il diretto di Oggi.

Chi sono i concorrenti Ballando con le stelle 2025?/ Dopo Delogu e Maurizio Ferrini, spunta una cantante