Stasera tutto è possibile, ma non per Stefano De Martino, il quale ha annunciato ufficialmente di lasciare il programma. Un addio che è stato come una vera e propria doccia fredda per chi in questo periodo ha imparato a conoscere bene il conduttore, diventato un vero e proprio showman. Anche lui come molti altri vip hanno svolto un’interessante intervista su Rai2, con Mia Ceran che non ha risparmiato le sue domande a TvTalk. Così, l’ex ballerino di Amici che poi è diventato un re della televisione a tutto tondo ha spiegato cosa succederà a Stasera tutto è possibile. Andiamo a scoprire cos’ha detto.

Stefano De Martino in compagnia della sua ex fidanzata Gilda/ È già finita con Angela Nasti?

“Il futuro del programma non lo conosco, ma credo che ci sarà di nuovo e ancora su Rai 2“, spiega, spiegando che dubita del fatto che ci possa essere una migrazione dello show su Rai 1: “La vedo un po’ inutile“. Stefano De Martino ha poi sottolineato quanto lui tenga a Rai2, e di quanto da sempre venga considerata come la rete più sperimentale dell’azienda pubblica dove solitamente si trasmette la parte più “Comedy“. “Onestamente io penso di non rifarlo, perchè meglio di così non credo potrei fare”, conclude.

Stefano De Martino: “Futuro in tv per mio figlio Santiago? Deciderà lui”/ “I troppi complimenti…”

Stefano De Martino, chi è il sostituto a Stasera tutto è possibile? Lui fa due nomi importanti

Dunque, Stefano De Martino esclude qualsiasi coinvolgimento nella prossima edizione di Stasera tutto è possibile, ma non si tira indietro nel proporre un sostituto per lui molto valido. Chi? Il conduttore fa il nome di Ciro Priello e di Fabio Balsamo: “Credo che loro abbiano una grande capacità di frequentare la comicità“, spiega. Ad ogni modo, TV Talk ha premiato Stefano De Martino come ‘personaggio rivelazione’ di quest’anno, mentre con lui erano candidate anche l’attuale conduttrice dell’Isola dei Famosi 2025 Veronica Gentili e Giulia Del Vecchio, famosa attrice.

Marcello Sacchetta: “Amicizia con Stefano De Martino? Alcune cose non le posso dire”/ “Le ‘nudità’ insieme…”

Stefano De Martino ha poi voluto ringraziare tutto il pubblico di Stasera tutto è possibile ma anche di Affari Tuoi, confessando di aver maturato una grande esperienza. Poi conclude in bellezza con una frase molto esplicativa: “Chi fa il conduttore non è altro che il frontman di una band, e sono contornato da tantissimi musicisti“. Insomma, il fenomeno De Martino continua a spopolare con un successo incredibile e meritatissimo. Cosa gli spetterà ora?