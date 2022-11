Perché Suor Cristina non è più suora ma Cristina Scuccia/ I precedenti di frate Cionfoli

Suor Cristina ora è Cristina Scuccia

Nell’ultima puntata di Verissimo Suor Cristina ha raccontato a Silvia Toffanin perché ha rinunciato alla vita consacrata ed è tornata a essere semplicemente Cristina Scuccia. “Sono stati quasi quindici anni di vita religiosa, credo gli anni più belli della mia vita, perché comunque è un’esperienza di vita importante e intensa che mi ha fatto crescere tantissimo, e credo che ciò che sia successo non è niente di particolare, non c’è stato qualcosa in particolare ma è stato un cambiamento mio, una crescita”, ha detto la vincitrice di The Voice of Italy 2013. Durante la pandemia, ha maturato questa decisione: “Ho cambiato l’abito ma l’essenza è sempre quella. Oggi vivo in Spagna e faccio la cameriera, vivo con il sorriso. L’amore? Dopo Gesù ci credo sempre”. La vicenda di Cristina Scuccia riporta alla mente la storia di Fra’ Cionfoli, ovvero Giuseppe Cionfoli.

La storia di fra’ Cionfoli

Il cantautore pugliese Giuseppe Cionfoli è un ex frate francescano che dopo aver partecipato nei primi anni Ottanta al Festival di Sanremo ha abbandonato la vita ecclesiastica e si è sposato. Oggi ha settant’anni, una moglie, tre figli e tre nipoti e continua a cantare. Dopo essere entrato nell’ordine dei cappuccini di Bari, fra’ Cionfoli ha raggiunto il successo nel 1981 partecipando a Domenica in con la canzone “Nella goccia entra il mare”, in una gara per nuove voci che vinse. Ottenne così la possibilità di andare a Sanremo dove partecipò per tre volte con i brani “Nella goccia entra il mare”, “Solo grazie” (1982) con cui si classificò quarto, e “Shalom” (1983). Nel 1988 fu costretto a lasciare la vita religiosa quando il nuovo padre generale dei Capuccini gli diede un aut aut: “O rimani frate e non canti o esci”. Giuseppe Cionfoli decise di tornare alla vita secolare e l’anno dopo si è sposato con Loredana, ex Testimone di Geova.

