Francesca Fialdini è stata la prima di una lunga scia di concorrenti che in questa edizione di Ballando con le stelle 2025 si sono fatti male, infortunandosi in maniera più o meno grave, dal problema alle costole di Marcella Bella fino alla più recente Barbara D’Urso passando persino per i maestri Giovanni Pernice e Carlo Aloia, messo in banchina che ha dovuto affidare la sua allieva ad altro ballerino Filippo Zara ma perché si sono fatti male? Perché quest’anno ci sono tutti questi infortuni a Ballando con le stelle 2025?

A cercare di dare una risposta esaustiva e competente a questa domanda è stata la professoressa associata di Ortopedia e Traumatologia Elena Manuela Samaila che in una lunga intervista all’ADNKRonos Salute ha spiegato: “Come tutte le attività sportive anche il ballo può esporre ad infortuni…A parte il riscaldamento generico riguardante sia gli arti superiori che inferiori, i ballerini dovranno ritagliarsi del tempo di preparazione atletica con gesti tecnici specifici per il piede e la caviglia, come lo stretching passivo con gli elastici del tendine di Achille e della fascia plantare.”

Perché così tanti infortuni a Ballando con le stelle 2025? Da Francesca Fialdini a Barbara D’Urso: esperta svela verità

Inadeguata preparazione sportiva, ma anche possibile mancanza di calzature adeguate e soprattutto il sottoporsi a troppe ore di allenamento stressando soprattutto alcune parti del corpo. Non è un caso infatti che sia Francesca Fialdini che Carlo Aloia si sono fatti male ad un piede, la zona più sottoposte a stress: “Nel piede le articolazioni più sovraccaricate sono le metatatarso-falangi (in tutti i balli che richiedono il ballo sulle punte nonostante il tacco), il quinto metatarsale (durante le piroette e gli atteraggi dai salti), la caviglia sia come articolazione che come comparto del legamento esterno (per le distorsioni della caviglia)”



Svelato perché ci sono stati tutti questi infortuni a Ballando con le stelle 2025, che lo hanno di fatto trasformato in Ballando con le stampelle. La dottore Samaila ha concluso la sua intervista dando dei consigli: “Consiglio di dedicarsi prima e dopo il ballo a un’adeguata preparazione atletica dei muscoli, articolazioni e tendini, specifica per la caviglia e il piede. Meglio utilizzare le scarpe ginniche che proteggono il piede piuttosto che ballare scalzo