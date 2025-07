Techetechetè non va in onda oggi 22 luglio 2025: cambio di programmazione per la storica trasmissione Rai, ecco perché e quando torna

In un momento di particolare polemica per lo storico show di Rai 1, arriva una notizia che sorprenderà tutti i fan di Techetechetè: il programma, questa sera, non va in onda. Chi voleva godersi un nuovo appuntamento con il repertorio delle teche Rai, che ci trasporta indietro nel tempo ai momenti cult della storia delle TV italiana, rimarrà dunque deluso, perché Techetechetè questa sera non ci sarà e lascerà anzi spazio ad una programmazione diversa dal solito.

TecheTecheTè, chi sono i vip che non vogliono apparire?/ “Laura Pausini e Baglioni hanno messo vincoli”

Lo show di Rai 1, sempre in onda alle 20.30, questa sera lascia infatti il posto al calcio. A partire dalla stessa ora vanno in onda Europei femminili di calcio, che vedranno il match tra la nostra Italia e l’Inghilterra. Il team azzurro è infatti a strappare una vittoria dietro l’altra in questa importante competizione, arrivando a giocare la semifinale a Ginevra. La vincente di questo team affronterà la squadra vincente dell’altra semifinale, giocata tra Germania e Spagna.

Delitto di Garlasco, De Rensis: "Bisogna andare a caccia di Ignoto 3"/ "Procura sa che successe qualcosa..."

Quando torna in onda Techetechetè e le anticipazioni della prossima puntata

Techetechetè va dunque in pausa oggi 22 luglio, ma torna in onda regolarmente domani sera, alla consueta ora, con una puntata tutta dedicata a Sanremo. Le anticipaizoni ci svelano, infatti, che l’episodio sarà “Un omaggio inedito e appassionato al Festival della Canzone Italiana: un viaggio sorprendente, dall’A di Ancora di De Crescenzo alla Z di Iva Zanicchi con Zingara, passando per le canzoni che hanno segnato intere generazioni”, oltre ai vari conduttori che hanno condotto la kermesse canora più attesa dell’anno. Sarà, dunque, un viaggio nella manifestazione musicale più amata dal pubblico italiano.