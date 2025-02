Televoto Grande Fratello annullato: cos’è successo e comunicato al pubblico

Chi voleva esprimere la propria preferenza per il nuovo televoto Grande Fratello della puntata del 10 febbraio 2025, scoprirà ora che non è più possibile. Il televoto in questione, che vedeva a rischio eliminazione Zeudi Di Palma, Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Iago Garcia e Pamela Petrarolo, è stato infatti chiuso, o meglio annullato. Il motivo, come spesso accade in queste occasione, è un abbandono, per la precisione proprio di un concorrente al televoto: Pamela Petrarolo.

Ma cosa accade a chi ha votato in questi giorni, spendendo anche dei soldi? Il comunicato ufficiale del Grande Fratello in merito dichiara: “Pamela Petrarolo, per ragioni personali, lascia la Casa di Grande Fratello.

Il televoto attualmente in corso è annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.” Certamente, nel corso della serata, Alfonso Signorini darà ulteriori aggiornamenti sulla questione e sulle motivazioni dell’abbandono di Pamela.

Pamela Petrarolo penalizzata anche dai pronostici per la nuova eliminazione al Grande Fratello

La diretta di oggi del Grande Fratello, se è vero che sarà privo di un eliminato, regalerà comunque al pubblico un verdetto particolarmente atteso: il primo finalista. Dunque, da questa sera abbandonare la casa sarà un dolore ulteriore per ogni concorrente. E se il televoto del Grande Fratello non fosse stato annullato, a rischiare maggiormente l’eliminazione sarebbe stata proprio Pamela Petrarolo. L’apprezzamento del pubblico nei confronti dell’ex di Non è la Rai e calato nelle ultime settimane, complice anche la sua prima uscita dalla Casa per alcuni giorni. Al contrario, Zeudi Di Palma è tra le concorrenti più centrali e seguite, anche piuttosto amata dal pubblico. Le recenti vicissitudini tra Helena Prestes e Javier Martinez sono una sorta di garanzia di permanenza ma, ovviamente, solo sulla carta. Il rischio di essere l’eliminato Grande Fratello era sicuramente più forte per Iago Garcia; già ripescato e dunque già ‘escluso’ dal pubblico. Stefania Orlando e Amanda Lecciso, invece, godono di un discreto supporto da parte del pubblico, in particolare la seconda.